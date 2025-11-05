clear sky
ТУЖНЕ ВЕСТИ ИЗ БЕЧА, ПРЕМИНУО ПЕТАР ШАРИЋ Ујединио је цео регион али није могао да победи опаку болест

05.11.2025. 08:51 08:56
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
najnovija
Фото: Дневник

Тужна вест стигла је из Беча – преминуо је Петар Шарић, млади Бањалучанин који је својом борбом за живот ујединио читав регион, јавио је портал Мој Контакт.

Иако је месецима водио најважнију битку, уз огромну подршку бројних људи, Петар је, нажалост, изгубио своју животну битку.

Петар се борио с ретким и агресивним саркомом.

Након кратког лечења и операција у Бањалуци, било је неопходно хитно наставити терапију у Бечу, где је био примљен на лечење.

 

Телеграф

беч
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
