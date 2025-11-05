ИЗДРЖЉИВА, ОТПОРНА И НА 300 ЦЕЛЗИЈУСОВИХ, А РАЗГРАДЉИВА Ова пластика, направљена од биљака, може спасти планету
Научници Тулског државног универзитета створили су нови полимер на бази рециклиране биомасе дрвећа и пољопривредних нуспроизвода.
Материјал може да издржи температуре до 300 степени Целзијуса и да се природно разгради без стварања гомиле отпада, пренели су локални медији.
Ограничени фосилни ресурси
Резултати истраживања објављени су у часопису „Journal of Polymers and the Environment”.
Тренутна амбалажа за кућну и индустријску употребу углавном се прави од полимера на бази нафте, што представља проблем јер су фосилни ресурси ограничени.
Научници упозоравају да би светска популација у наредних 50 и 100 година могла да се суочи са несташицом сировина за производњу свакодневних производа.
Полимери су по својој природи отпорни на спољашње утицаје, што отежава њихову рециклажу и често доводи до формирања микропластике.
Супстанце из рециклиране биомасе
Нови полимер развијен у Тули користи супстанце из рециклиране биомасе и може природно да се разгради, чиме се смањује акумулација неразградивог отпада.
Стручњаци истичу да развој полимера из обновљивих извора смањује зависност од необновљивих ресурса.
Рад је спроведен у Омладинској лабораторији за хемијску конверзију обновљиве биомасе, основаној 2022. године као део припрема универзитета за федерални програм „Приоритет 2030”, уз подршку руског Министарства науке и високог образовања.