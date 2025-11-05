clear sky
ИЗДРЖЉИВА, ОТПОРНА И НА 300 ЦЕЛЗИЈУСОВИХ, А РАЗГРАДЉИВА Ова пластика, направљена од биљака, може спасти планету

05.11.2025. 11:30 11:37
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Коментари (0)
чаша
Фото: Pixabay

Научници Тулског државног универзитета створили су нови полимер на бази рециклиране биомасе дрвећа и пољопривредних нуспроизвода.

Материјал може да издржи температуре до 300 степени Целзијуса и да се природно разгради без стварања гомиле отпада, пренели су локални медији.

Ограничени фосилни ресурси

Резултати истраживања објављени су у часопису „Journal of Polymers and the Environment”.

Тренутна амбалажа за кућну и индустријску употребу углавном се прави од полимера на бази нафте, што представља проблем јер су фосилни ресурси ограничени.

Научници упозоравају да би светска популација у наредних 50 и 100 година могла да се суочи са несташицом сировина за производњу свакодневних производа.

Полимери су по својој природи отпорни на спољашње утицаје, што отежава њихову рециклажу и често доводи до формирања микропластике.

nauka
Фото: Pixabay

Супстанце из рециклиране биомасе

Нови полимер развијен у Тули користи супстанце из рециклиране биомасе и може природно да се разгради, чиме се смањује акумулација неразградивог отпада.

Стручњаци истичу да развој полимера из обновљивих извора смањује зависност од необновљивих ресурса.

Рад је спроведен у Омладинској лабораторији за хемијску конверзију обновљиве биомасе, основаној 2022. године као део припрема универзитета за федерални програм „Приоритет 2030”, уз подршку руског Министарства науке и високог образовања.

пластика биљке биоразградиве
Извор:
Телеграф/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
