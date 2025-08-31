ЈЕДЕМО, ПИЈЕМО, УДИШЕМО – ПЛАСТИКУ Ново истраживање открива забрињавајуће податке НАЈВИШЕ МИКРОПЛАСТИКЕ У ТОПЛИМ НАПИЦИМА
Следећи пут када будете уживали у шољи чаја, кафе или омиљеног газираног пића, требало би да знате да се у њему вероватно налази и значајан број микро честица пластике.
Ново рецензирано истраживање научника са Универзитета у Бирмингему, објављено у часопису Science of the Total Environment, указује на то да је овај проблем распрострањенији него што се до сада мислило, пише Food and Wine.
Научници су анализирали 155 узорака пића 31 популарног бренда у Уједињеном Краљевству, укључујући напитке у једнократним чашама, флаширане сокове и енергетска пића у лименкама. Користећи напредну микро-FTIR спектроскопију за мерење честица величине од 10 до 157 микрометара, открили су да су топли напици примарни извор микропластике.
У просеку, врели чај садржавао је око 60 честица микропластике по литру, док је врела кафа имала приближно 43 честице. Занимљиво је да су хладне верзије истих напитака садржале знатно мање микропластике — ледени чај у просеку 31 честицу, а ледена кафа око 37 честица по литру. Истраживачи су такође уочили да виша цена не гарантује чистији производ.
Није све што је скупо и квалитетно
„Занимљиво, најскупља марка чајних кеса показала је највеће концентрације микропластике… значајно премашујући оне пронађене у јефтинијим варијантама. Ова открића побијају уобичајену претпоставку да виша цена значи здравији производ.“
Истраживачи су утврдили јасан образац који показује да топлота убрзава ослобађање пластичних честица из амбалаже. Ипак, микропластика је пронађена и у хладним пићима: воћни сокови у просеку су имали 30 честица по литру, енергетска пића 25, а газирана пића 17.
Најчешће откривени полимер био је полипропилен, који се користи за израду поклопаца и облога чаша, затим полистирен и PET, познат по употреби у пластичним боцама.
Да би проценили стварну изложеност, научници су анкетирали више од 200 одраслих особа о њиховим навикама пијења. Процењује се да је дневни унос око 1,7 честица микропластике по килограму телесне тежине за жене и 1,6 за мушкарце. То значи да просечна жена у Уједињеном Краљевству дневно унесе око 114 честица микропластике, и то само из пића.
Циљ овог истраживања није да изазове панику, већ да подигне свест потрошача. Саветује се да се, кад год је могуће, бира стаклена или метална амбалажа и избегава излагање пластике високим температурама. Како закључују аутори, ово је тек почетак, а студија „служи као критичан корак ка бољем разумевању обима изложености микропластици“.