У УЖАСНОМ ЈЕ СТАЊУ Хоспитализована позната глумица
17.10.2025. 08:23 08:35
ТУЛОН: Француска глумица и активисткиња за права животиња Брижит Бардо (91) хоспитализована је пре три недеље због озбиљних здравствених проблема.
Она је смештена у приватну болницу у Тулону, на југу Француске, недалеко од свог дома у Сен Тропеу, преносе француски медији.
Како се наводи, она је подвргнута "операцији у оквиру тешке болести" и очекује се да ће за неколико дана бити пуштена иако је њено стање забрињавајуће, преноси Анса.