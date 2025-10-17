clear sky
У УЖАСНОМ ЈЕ СТАЊУ Хоспитализована позната глумица

17.10.2025. 08:23 08:35
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
a
Фото: Screenshot Youtube / @LionRing

ТУЛОН: Француска глумица и активисткиња за права животиња Брижит Бардо (91) хоспитализована је пре три недеље због озбиљних здравствених проблема.

Она је смештена у приватну болницу у Тулону, на југу Француске, недалеко од свог дома у Сен Тропеу, преносе француски медији.


Како се наводи, она је подвргнута "операцији у оквиру тешке болести" и очекује се да ће за неколико дана бити пуштена иако је њено стање забрињавајуће, преноси Анса.

глумица
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
