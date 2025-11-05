СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКУ Потрес се осетио широм Балкана БУГАРСКА СЕ "ДОБРО ЗАЉУЉАЛА"
Земљотрес јачине 4,7 степена по Рихтеру погодио је Грчку у 8.16 часова, а осетио се и у Бугарској.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 12 километара западно од Ксантија.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље.
Потрес се добро осетио у Кавали, а јављали су се и грађани Пловдива и других бугарских градова, истичући и да је код њих "добро заљулало".
"Ми смо на 5. спрату, добро смо се дрмали неких 10 секунди", "Баш се јако осетио код нас", "Ми смо у Софији, осетило се лагано подрхтавање тла", сведочили су становници бројних градова у Бугарској.
Грци кажу да су потрес осетили и на острву Тасос.
"Заљулало је у Лименарији", "Кавала, добро је заљуљало".
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.