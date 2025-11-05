clear sky
СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ГРЧКУ Потрес се осетио широм Балкана БУГАРСКА СЕ "ДОБРО ЗАЉУЉАЛА"

05.11.2025. 08:45 08:55
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
a
Фото: Pixabay.com / ilustracija

Земљотрес јачине 4,7 степена по Рихтеру погодио је Грчку у 8.16 часова, а осетио се и у Бугарској.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 12 километара западно од Ксантија.


Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље.

Потрес се добро осетио у Кавали, а јављали су се и грађани Пловдива и других бугарских градова, истичући и да је код њих "добро заљулало". 

"Ми смо на 5. спрату, добро смо се дрмали неких 10 секунди", "Баш се јако осетио код нас", "Ми смо у Софији, осетило се лагано подрхтавање тла", сведочили су становници бројних градова у Бугарској. 

Грци кажу да су потрес осетили и на острву Тасос. 

"Заљулало је у Лименарији", "Кавала, добро је заљуљало". 

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију. 

(Telegraf.rs)

