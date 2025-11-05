ПОКРАЈИНА ФИНАНСИРА ПРОЈЕКТЕ ОЧУВАЊА МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ Потписано још 80 уговора у другом циклусу ове године
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Роберт Отот уручио је уговоре за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције.
-Ове године поносно можемо рећи да су значајно повечана средства намењена овом конкурсу. У 2025. години за програме и пројекте који промовишу мултикултуралност и националну толеранцију опредељено је укупно 29 милиона динара. Што је више него двоструко повећање у односу на претходну годину. То јасно показује нашу посвећеност овој области. Ове године конкурс је спроведен у два циклуса, први почетком године са 234 пројекта са 19 милиона динара. Обезбедили смо још додатних 10 милиона динара за додатних 80 пројеката, дакле у овој години чак 314 пројеката - рекао је Отот.