МУШКАРАЦ ИЗ СРПСКОГ КРСТУРА ЗАВРШИО НА СЛОБОДИ Правоснажно ослобођен оптужбе за силовање малолетнице

05.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник.рс

Окривљени С. Р. из Српског Крстура ослобођен је оптужбе за силовање, потврђено је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

Кривични поступак који је вођен против С. Р. на основу оптужнице тог тужилаштва, због оправдане сумње да је силовао малолетницу, правоснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду.

Овом пресудом, као неоснована је одбијена жалба Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину изјављена из свих законом прописаних разлога, те је потврђена првостепена пресуда.

Првостепеном пресудом Вишег суда у Зрењанину, од 18. децембра прошле године, окривљени је ослобођен од оптужбе да је починио наведено кривично дело, јер нису доказани наводи оптужбе.

