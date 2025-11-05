МУШКАРАЦ ИЗ СРПСКОГ КРСТУРА ЗАВРШИО НА СЛОБОДИ Правоснажно ослобођен оптужбе за силовање малолетнице
05.11.2025. 08:45 08:48
Коментари (0)
Окривљени С. Р. из Српског Крстура ослобођен је оптужбе за силовање, потврђено је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.
Кривични поступак који је вођен против С. Р. на основу оптужнице тог тужилаштва, због оправдане сумње да је силовао малолетницу, правоснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду.
Овом пресудом, као неоснована је одбијена жалба Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину изјављена из свих законом прописаних разлога, те је потврђена првостепена пресуда.
Првостепеном пресудом Вишег суда у Зрењанину, од 18. децембра прошле године, окривљени је ослобођен од оптужбе да је починио наведено кривично дело, јер нису доказани наводи оптужбе.