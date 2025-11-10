overcast clouds
ДИРЕКТАН СУДАР АУТОМОБИЛА И АУТОБУСА: Возач ”форд фиесте” погинуо на лицу места, три путника повређена

10.11.2025. 20:03 20:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/РИНА
РИНА
Фото: РИНА

БУДВА: На магистралном путу Петровац – Будва у месту Режевићи дошло је до тешке саобраћајне несреће када су се сударили путничко возило и аутобус.

Возач аутомобила ”форд фиеста”, страни држављанин стар 21 годину, погинуо је на лицу места.

До несреће је дошло када је возач аутомобила претицао возило које се кретало испред њега и сударио се са аутобусом који му је долазио у сусрет.

Од силине судара аутобус се преврнуо, три путника су повређена, пишу подгоричке Вијести.

Према првим информацијама са терена, повређени путници су у стабилном стању.

Настрадали возач је из Узбекистана.

Саобраћај на тој деоници је тренутно у прекиду.

RINA

тежак судар
Вести Хроника
