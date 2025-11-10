overcast clouds
ИМАО ОКО 1,5 ПРОМИЛА АЛКОХОЛА У У КРВИ...

ЗАКУЦАО СЕ У СЕМАФОР Пијани градоначелник изазвао саобраћајну несрећу на кружном току

10.11.2025. 20:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Градоначелник Баден-Бадена у савезној држави Баден-Виртемберг на југозападу Немачке Дитмар Шпет изазвао је саобраћајну несрећу возећи под утицајем алкохола и лекова, пренели су данас немачки медији.

Градоначелник је возећи у пијаном стању и под дејством лекова ударио аутомобилом у семафор, али нико није повређен, преноси недељник Шпигел.

"Мој клијент ће преузети пуну одговорност за своје понашање", изјавио је Шпетов адвокат Герхард Брауер.

Полиција је саопштила да је 62-годишњи возач приликом скретања на кружни ток налетео на ивичњак разделног острва и ударио у семафор и потврдила да нико није повређен.

"Алко-тестом на који је возач добровољно пристао утврђено је да је имао око 1,5 промила алкохола у у крви", саопштила је полиција.

Државно тужилаштво Баден-Бадена се до сада није изјаснило о инциденту и могућем покретању тужбе против градоначелника Шпета.

 

