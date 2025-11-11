clear sky
ХТЕЛИ СУ ДА УКРАДУ МИГ КОЈИ ЈЕ ПРЕВОЗИО КИНЏАЛ! Руси жестоки, оптужили украјинску и британску службу за паклени план

11.11.2025. 07:38
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Танјуг
najnovija
Фото: Дневник

Руска Федерална служба безбедности (ФСБ) тврди да је осујетила операцију украјинске војне обавештајне службе, потпомогнуте британским оперативцима, која је имала за циљ отмицу руског ловца МиГ-31 наоружаног хиперсоничном ракетом "кинжал".

Према подацима руске службе, Главна обавештајна управа Министарства одбране Украјине покушала је да регрутује руске пилоте, обећавајући им три милиона долара како би отела руски авион, преноси ТАСС.

Украјинци су, према тврдњама ФСБ-а потом планирали да усмере отети МиГ-31 ка подручју НАТО базе у Констанци, у Румунији, где би га могли оборити системи противваздушне одбране, стварајући тако провокацију.

Руска обавештајна служба је саопштила да су "предузете мере осујетиле планове украјинске и британске обавештајне службе да организују провокацију великих размера", наводи агенција.

 

Телеграф/Танјуг

Русија русија-украјина Украјина Велика Британија миг 31 МиГ-31
Извор:
Телеграф/Танјуг
Пише:
Дневник
