ХТЕЛИ СУ ДА УКРАДУ МИГ КОЈИ ЈЕ ПРЕВОЗИО КИНЏАЛ! Руси жестоки, оптужили украјинску и британску службу за паклени план
Руска Федерална служба безбедности (ФСБ) тврди да је осујетила операцију украјинске војне обавештајне службе, потпомогнуте британским оперативцима, која је имала за циљ отмицу руског ловца МиГ-31 наоружаног хиперсоничном ракетом "кинжал".
Према подацима руске службе, Главна обавештајна управа Министарства одбране Украјине покушала је да регрутује руске пилоте, обећавајући им три милиона долара како би отела руски авион, преноси ТАСС.
Украјинци су, према тврдњама ФСБ-а потом планирали да усмере отети МиГ-31 ка подручју НАТО базе у Констанци, у Румунији, где би га могли оборити системи противваздушне одбране, стварајући тако провокацију.
Руска обавештајна служба је саопштила да су "предузете мере осујетиле планове украјинске и британске обавештајне службе да организују провокацију великих размера", наводи агенција.
Телеграф/Танјуг