РАДИТЕ СУТРА? Ево шта вам следује и КОЛИКО ТРЕБА ДА ВАМ ПЛАТЕ
Државни празник Дан примирја ове године пада на радни дан, па би сви они који га проведу радно требало да добију дупле дневнице, које се исплаћују када запослени раде на дане који се обележавају нерадно, односно на државне празнике.
Дан примирја у Првом Светском рату је државни празник и због тога се празнује нерадно, а многи су искористили ове дане да направе прави мини одмор. Ове године је 11. новембар пада у уторак.
Дупле дневнице за празник
Запослени има право да одсуствује са посла на дан празника за који је законом прописано да се не ради, а за оне који раде прописано је да се остварује право на накнаду зараде, односно ако ради на дан празника остварује право на увећану зараду за рад на дан празника само за онолико дана колико је Законом прописано да се тај празник празнује.
С обзиром да је Законом прописано да се државни празник Дан примирја у Првом светском рату празнује један дан и право на накнаду зараде, односно на увећану зараду за рад на овај дан државног празника запослени може да оствари само за један дан.
Додатно, послодавци вам могу понудити и "заменски" слободан дан, уколико ваше радно време не може другачије да се организује.
Извор: Блиц