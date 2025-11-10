ИСТОРИЈСКА ВЕЗА СА ЕВРОПОМ Србија добија супербрзу пругу ка Бечу!
БЕОГРАД: У току су преговори на успостављању железничке линије Београд - Будимпешта - Беч, потврђено је данас Танјугу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Мађарске железнице (МАВ) су најавиле да ће у току наредне године, поред повезивања Београда и Будимпеште брзом пругом, омогућити и везу главног града Србије са Бечом. Путовање возом између Београда и Беча трајало би нешто више од шест часова, што је за око три сата мање од путовања аутобусом.
Путнички возови почели су почетком октобра да редовно саобраћају новом брзом пругом на релацији Београд - Суботица. На наведеној релацији организован је саобраћај "Inter City" (СОKО) и "Inter Regio" путничких возова, који саобраћају брзином од 200 километара на час.
Брза пруга Нови Сад - Суботица свечано је отворена 3. октобра у присуству председника Србије Александра Вучића, а отварање брзе пруге од Будимпеште до границе са Србијом најављено је за почетак марта.
Изградња ове деонице почела је у новембру 2021. године, а пруга је дуга око 108,1 километар.