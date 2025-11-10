ПРЕДЛОЖЕНО ПОВЕЋАЊЕ АКЦИЗА ЗА ТРИ ПРОИЗВОДА Креће од 1. јануара а повећаваће се циклично, ЕВО КОЈИ СУ
БЕОГРАД: Предложеним изменама Закона о акцизама, који је ушао у скупштинску процедуру, предвиђено је повећање акциза на цигарете, дуван и течност за пуњење електронских цигарета од 1. јануара следеће године.
Повећање акциза на цигарете односи се и на увозне и на цигарете произведене у земљи.
Предложено је да у првој половини 2026. године акциза износи 106,90 динара по паклици, да се повећава на сваких пола године и да у другој половини 2030. године износи 120,40 динара по паклици цигарета.
Предложено је и повећање акциза на течности за пуњење електронских цигарета, која би се у наредних пет година повећавала једном годишње, као и на несагоревајући дуван, такође у наредних пет година.
Акциза на течност за пуњење електронских цигарета се плаћа по милилитру, следеће године би, према предлогу законских измена, износила 13,12 динара, наредних година би била повећавана за по динар годишње да би 2030. достигла 17,12 динара по милилитру.
Када је реч о несагоревајућем дувану, акциза се плаћа по килограму дуванске смесе.
Сада износи 100 одсто минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета а за следећу годину се предлаже повећање на 110 одсто.
Наредних година проценат би био повећаван годишње за по 10, да би од 1. јануара 2030. износио 150 одсто минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.