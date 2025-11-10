РЕЗЕРВОАР БЕНЗИНА У КОМШИЛУКУ ЧАК 15 ЕВРА ЈЕФТИНИЈИ! Србија међу најскупљима у региону ДИЗЕЛ СКУПЉИ САМО У АЛБАНИЈИ
Према подацима Удружења нафтних компанија Србије (УНКС), Србија се и почетком новембра 2025. године налази у самом врху региона по цени горива.
Цена литра бензина БМБ 95 у Србији износи 1,535 евра, што је више него у Румунији (1,472), Мађарској (1,479) и Словенији (1,419).
Скупљи бензин плаћају само возачи у Албанији (1,79 евра) и Грчкој (1,742 евра). Просечна цена бензина у региону је 1,43 евра.
Када је реч о дизелу, Србија је такође при врху листе. Цена дизела ЕН590 износи 1,672 евра по литру, што је чини другом најскупљом земљом региона, одмах после Албаније (1,79 евра).
Иза Србије су Грчка (1,55), Румунија (1,52), Мађарска (1,49) и Словенија (1,45).
Просечна цена дизела у региону тренутно је 1,436 евра.
За возаче који користе ТНГ ауто-гас, ситуација је знатно повољнија. Најнижу цену бележе Бугарска (0,58 евра) и Албанија (0,58 евра), док је најскупље у Словенији (0,857 евра).
У Србији је ауто-гас 0,793 евра по литру, што је близу регионалног просека (0,75 евра).
Иначе, просечна цена нафте на светском тржишту почетком новембра благо је пала, али се то, за сада, не види значајније на пумпама. Подсетимо, то се углавном "прелије" за око месец дана.
Три месеца након што је Влада Хрватске укинула ограничење цена горива и препустила њихово формирање тржишту, страхови од наглих поскупљења показали су се неутемељеним.
Цене су остале стабилне, а бензин је у међувремену чак и појефтинио, па су хрватске пумпе сада повољније од већине земаља Европске уније, показује анализа портала Net.hr.
Иако општи ниво цена није порастао, разлике међу пумпама постале су видљивије него раније.
Пошто дистрибутери сада самостално одређују малопродајне цене, разлика у цени истог горива може бити и до 29 центи по литру, зависно од локације пумпе.
На резервоару од 50 литара то значи уштеду и до 14,5 евра, па возачи све чешће прате апликације и портале за праћење цена горива пре него што наточе резервоар.
Највеће разлике примећене су код премијум горива, док су цене основног бензина и дизела у протеклом периоду углавном остале стабилне.
У поређењу са регионом, Хрватска и даље има повољније гориво од Србије, Албаније и Грчке, иако су порези и трошкови транспорта слични.