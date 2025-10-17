ГОРИВО ЈОШ ЈЕФТИНИЈЕ! Стигле нове цене, ево колико ћемо плаћати литар у наредних седам дана
У наредних недељу дана литар евродизела коштаће 192 динара, док је цена бензина 176 динара.
Поредећи цене са износима од претходне недеље, дизел и бензин појефтинили су за два динара.
Америчке санкције НИС-у
О овој теми говорили су и гости јутарњег програма Курир телевизије "Редакција", Иван Арнаутовић, економиста и Небојша Атанацковић, власник бензинске пумпе.
Атанцковић је састанак председника, Александра Вучића, са руководством Гаспромњефта описао као сусрет на високом нивоу.
- Мислим да је најбољи знак да су се Руси врло брзо одазвали нашем позиву и што сами схватају проблем у коме се НИС налази.
На коме је следећи потез за решавање овог проблема, Атанацковић је рекао:
- Вероватно ће Руси, или ми уз помоћ Мађара, па и Хрвата који су заинтересовани за даљи наставак транспорта сирове нафте јадранским нафтоводом. Они ће даље наставити разговоре са америчком страном, од које у ствари сада зависи одлука које мере треба предузети. Сигурно ће бити неколико варијанти, а ми не знамо са којом ће из САД бити задовољни.
Атанацковић је одговорио да ли је могуће очекивати поскупљење нафтних деривата.
- Објашњено је да имамо резерву и да нема потребе правити залихе, подизање цена није дозовљено. Продавци ће морати да поштују то како је одређено од стране Министарства трговине. Мислим да речи председника дају нову гаранцију. Сигуран сам и да ће руска страна урадити све да ми наставимо са радом.
Међутим, Атанацковић напомиње да смо доживели одређену штету проузроковану санкцијама.
- Њу ћемо доживети и даље уколико се у релативно кратком периоду не вратимо на оно профитно стање. Мањим пумпама може да прети опасност да остану без горива, ако се и далеко налазе.
Арнаутовић је посебно нагласио да је интерес свих страна да мора доћи до неког договора.
- Русија је гигант на територији Србије, али није случајна ни воља САД коју смо видели одлагањем санкција. Није ово вест од јуче, већ од пар месеци уназад и радило се на плановима за излазак из ове кризе.