СВЕПРИСУТНА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА Рајанер од средине новембра прелази на искључиво дигиталне бординг карте
Ирска нискобуџетна авио-компанија Рајанер саопштила је да ће од 12. новембра, прихватати искључиво дигиталне бординг карте, чиме се укида могућност коришћења одштампаних папира за укрцавање.
Путници ће убудуће морати да се пријаве за лет путем интернета и генеришу своју карту у апликацији "myRyanair", пренео је данас Јуроњуз, додајући да папирне карте за укрцавање више неће бити прихваћене при укрцавању.
Ова одлука изазвала је забринутост међу старијим путницима који можда немају паметне телефоне или нису вешти у њиховом коришћењу.
Многи се такође питају шта се дешава ако им се телефон испразни, буде украден или изгубе интернет везу.
Нова политика ступа на снагу у среду, 12. новембра, након што је прелазак првобитно био планиран за 3. новембар, али је одложен због повећаног обима путовања током школског распуста у Великој Британији.
Из компаније наводе да се промена уводи јер готово 80 одсто путника већ користи дигиталне бординг карте.
Рајанер додаје да се тиме придружује другим индустријама, попут фестивала, концерата и спортских догађаја, које су успешно прешле на дигиталне улазнице.
Кроз апликацију путници могу да наруче храну и пиће уз приоритетну услугу, прате статус лета у реалном времену, добију обавештења о гејтовима и кашњењима, као и да чувају путна документа на једном месту.
Компанија је прецизирала да ће у одређеним ситуацијама, када путник нема паметни телефон или му се испразни батерија, моћи да затражи папирну карту на шалтеру за пријаву на аеродрому.
Папирна бординг карта ће се у том случају издавати бесплатно, под условом да је путник претходно обавио онлајн пријаву.
Рајанер у Србији лети из Ниша с аедродрома Константин Велики ка Аустрији, Грчкој, Малти и Шведској.