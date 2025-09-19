ОВО ЗАНИМАЊЕ У НЕМАЧКОЈ ДОНОСИ ЗАРАДУ од 4.000 евра, А МНОГИ СРБИ ГА РАДЕ! Ево у чему је тајна најтраженије професије
Машиновође управљају возовима са хиљадама коњских снага и кључни су за мобилност у Немачкој.
Од пандемије коронавируса, њихов посао је званично признат као системски важан, а плате су у односу на друге струке прилично конкурентне.
Према писању немачког РТЛ-а, један машиновођа, вођа воза и вођа ресторана откривају колико зарађују месечно, а бројке би могле да изненаде многе. Почетна плата за машиновође: Више од 3.500 евра Немачка железница (Deutsche Bahn) већ годинама мучи муку са кашњењима, отказивањима и мањком особља. Највећи недостатак бележи се управо код машиновођа.
Синдикат ГДЛ процењује да ће до 2030. године Немачкој бити потребно додатних 5.000 до 10.000 машиновођа. Након вишедневног штрајка у марту 2024, синдикат ГДЛ изборио је повећање плата. Од априла 2025. важе нови тарифни уговори: почетна бруто плата сада износи око 3.500 евра месечно, што је повећање у односу на ранијих 3.300 евра.
Додаци и напредовање:Зарада и преко 4.000 евра
Коначан износ који запослени прима на рачун варира, највише због радног времена. На плату се додају и бројни додаци – за ноћне смене, рад викендом и празницима. Тако укупна месечна примања лако могу прећи 4.000 евра. Плате расту и са искуством – сваких пет година примања се повећавају за око 100 евра. Тако машиновођа са 30 година искуства може зарађивати и до 4.650 евра месечно.
Могућности напредовања: Више од само вожње воза
Занимање машиновође није крај каријерног пута. Амбициозни радници могу се додатно образовати и преузети функције диспонента, стручњака или мајстора за железнички саобраћај, пише Телеграф.