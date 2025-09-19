clear sky
22°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЗАНИМАЊЕ У НЕМАЧКОЈ ДОНОСИ ЗАРАДУ од 4.000 евра, А МНОГИ СРБИ ГА РАДЕ! Ево у чему је тајна најтраженије професије

19.09.2025. 19:59 20:09
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Машиновође управљају возовима са хиљадама коњских снага и кључни су за мобилност у Немачкој.

 Од пандемије коронавируса, њихов посао је званично признат као системски важан, а плате су у односу на друге струке прилично конкурентне. 

Према писању немачког РТЛ-а, један машиновођа, вођа воза и вођа ресторана откривају колико зарађују месечно, а бројке би могле да изненаде многе. Почетна плата за машиновође: Више од 3.500 евра Немачка железница (Deutsche Bahn) већ годинама мучи муку са кашњењима, отказивањима и мањком особља. Највећи недостатак бележи се управо код машиновођа. 

Синдикат ГДЛ процењује да ће до 2030. године Немачкој бити потребно додатних 5.000 до 10.000 машиновођа. Након вишедневног штрајка у марту 2024, синдикат ГДЛ изборио је повећање плата. Од априла 2025. важе нови тарифни уговори: почетна бруто плата сада износи око 3.500 евра месечно, што је повећање у односу на ранијих 3.300 евра. 

 

Додаци и напредовање:Зарада и преко 4.000 евра 

da
Фото: freepik, ilustracija

Коначан износ који запослени прима на рачун варира, највише због радног времена. На плату се додају и бројни додаци – за ноћне смене, рад викендом и празницима. Тако укупна месечна примања лако могу прећи 4.000 евра. Плате расту и са искуством – сваких пет година примања се повећавају за око 100 евра. Тако машиновођа са 30 година искуства може зарађивати и до 4.650 евра месечно. 

 

Могућности напредовања: Више од само вожње воза 

 

Занимање машиновође није крај каријерног пута. Амбициозни радници могу се додатно образовати и преузети функције диспонента, стручњака или мајстора за железнички саобраћај, пише Телеграф. 

 
посао посао у немачкој возови машиновођа
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај