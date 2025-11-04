НОВИ САД ВЕЋ ПРЕПОЗНАТЉИВ КАО ИТ ЦЕНТАР СА ВИШЕ ОД 900 КОМПАНИЈА, А УСКОРО СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДАН НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК: Ево колико је људи запослено и како ће тек све изгледати
У оквиру универзитетског комплекса у Новом Саду планирана је градња нових објеката Факултета техничких наука и Научно-технолошког парка. Изменама и допунама актуелног плана детаљне регулације (ПДР), обухваћен је простор површине 0,88 хектара, тачније две грађевинске парцеле, једна у Улици др Симе Милошевића, а друга у Др Илије Ђуричића.
Министарство науке, технолошког развоја и иновација пре десетак дана је најавило да у Новом Саду предстоји изградња Научно-технолошког парка 2, који ће бити усмерен ка развоју ауто-мото индустрије, мехатронике и индустријских система.
Нови Сад је ИТ центар региона са више од 900 ИТ компанија, које запошљавају више од 15.000 људи
- Нови Сад је увелико препознатљив као савремени ИТ и иновациони центар и универзитетски град са снажним факултетима у области техничких и природних наука, који представљају основу за даљи развој иновација и истраживања у граду. Такође је ИТ центар региона са више од 900 ИТ компанија, које запошљавају више од 15.000 људи - недавно је изјавио градоначелник Жарко Мићин.
Одлуку о измени ПДР Универзитетског комплекса Скупштина Новог Сада усвојила је почетком октобра. Локалитет је, како су урбанисти у концептуалном оквиру планског документа објаснили, у целости површина јавне намене намењена образовању. Укупна бруто површина планираних објеката је 30.000 метара квадратних, висине од три до осам спратова (По+П+3 до По+П+8), са равним кровом, док је паркирање возила предвиђено у подземним етажама. Одређен број места биће издвојен за возила особа с инвалидитетом, а раније је нављено да ће по три паркинга на свакој етажи бити намењена за електрична возила, с пуњачима. Предложени колски приступи објекту су из улица Владимира Перића Валтера, Др Илије Ђуричића и Др Симе Милошевића.
Новосадски НТ парк најбољи на хакатону у Лариси
Научно-технолошки парк Нови Сад, стартап „ATAR AGTEK“, освојио је прво место на СЕЕИЦ 2025 - South East European Innovators Challenge хакатону у Лариси у Грчкој, који је 31. октобра и 1. новембра окупио најперспективније иноваторе, стартапе и истраживаче из целог региона.
– У оквиру „Агрифуд” хакатона, наш стартап „АТАР АГТЕК” проглашен је победником захваљујући свом иновативном решењу - паметној прскалици која користи ВИ компјутерску визију за детекцију и циљано прскање корова – наводе у НТ парку Нови Сад. – Та технологија омогућава смањење употребе хербицида за чак 80 одсто, чиме доприноси економичнијој и еколошки одговорнијој пољопривреди. Поносни смо што је „АТАР АГТЕК” део нашег иновационог екосистема и што представља пример успеха регионалне сарадње и трансфера знања унутар мреже која окупља водеће научно-технолошке паркове и иновационе организације из Грчке, Србије, Бугарске, Румуније, Црне Горе и Турске. Ова победа још једном потврђује да иновације из Србије имају снагу да мењају свет и стварају одржива решења за глобалне изазове.
На обухваћеном простору налази се зграда Машинског института ФТН-а, саграђена 1965. године. Главни део објекта (П+1) постављен уз Улицу Владимира Перића Валтера а три дела лабораторијског простора протежу се уз Др Симе Милошевића и ти делови, како је објашњено, захтевају реконструкцију.
„Нацртом плана утврдиће се правила уређења и грађења, а решење ће се заснивати на принципу континуитета са планираном наменом и потребама просторног развоја подручја Универзитетског кампуса у Новом Саду“, наводе аутори концептуалног оквира измена и допуна ПДР.
Предвиђено је уређење слободних површина, што подразумева озелењавање, али и пешачке стазе, мање платое за окупљање, постављање урбаног мобилијара и другог садржаја у складу с потребама корисника
Када је о уређењу зелених површина реч, квалитена вегетација ће у највећој могућој мери бити сачувана, у складу с просторном организацијом објеката и осталих садржаја. Урбанисти кажу и да ће стабла квалитетне лишћарске вегетације бити уклопљена у планирани дрворед. Предвиђено је уређење слободних површина, што подразумева озелењавање, али и пешачке стазе, мање платое за окупљање, постављање урбаног мобилијара и другух садржаја у складу с потребама корисника.
„Планом ће се омогућити прилагођавање планских параметара предметног простора потребама Универзитета у Новом Саду и релизацији објеката Факултета техничких наука и Научно-технолошког парка. Овакав приступ планирању је у складу с опредељењима подручја утврђених Планом генералне регулације“, објашњавају надлежни.
Подсећања ради, израду пројектно-техничке документације за градњу нове зграде НТ парка Управа за капитална улагања АП Војводине поверила је пре две године, у поступку јавне набавке, Друштву за пројектовање инжењеринг и консалтинг Ђорђе Бајило архитекти - ДБА, с којим је у мају те 2023. закључен уговор вредан 59.376.000, с ПДВ-ом.
Јавни увид до 5. новембра
Рани јавни увид у концептуални оквир измена и допуна ПДР Универзитетског центра траје до 5. новембра, сваког радног дана од 9 до 14 часова у ЈП „Урбанизам“ , Булевар цара Лазара 3 и просторијама МЗ Лиман, Улица Драге Спасић 1. У дигиталној форми материјал је доступан на званичним интернет страницама Новог Сада и градске Скупштине, а примедбе и сугестије у писаној форми подносе се, док траје јавни увид, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Школска 3, или путем електронске поште на [email protected].
На поседу површине 8.766 метара квадратних биће, како је у пројектном задатку најављено, изграђен објекат с две функционално одвојене целине, с подземним етажама у којима је планирана гаража. Укупна бруто развијена површина је 30.000 квадрата, односно 15.000 за ламелу „А” Научно-технолошког парка и исто толико за другу ламелу „Б” Факултета техничких наука, док је површина подземне двоетажне гараже око 12.000 метара квадратних.
НТП ради од 2021. године
Научно - технолошки парк у Новом Саду почео је с радом крајем 2021. године и као најмлађи у Србији броји укупно 58 чланица, од чега 33 стартап и 25 технолошко-развојних компанија, а ту се налази и први национални Институт за вештачку интелигенцију. Није згорег напменути да је већ у првој години пословања запослено је близу 1.000 високообразованих стручњака из области информационих технологија.
„Сва пројектантска решења треба да почивају на пажљиво сагледаним могућностима финансијера и корисника објекта, као и на најсавременијим токовима у архитектури, урбанизму и инжењерству уопште. Ламеле „А” и „Б” треба да представљају јединствени архитектонски израз кроз који ће се изградити идентитет планираних објеката. Овим пројектом морају бити обухваћене све фазе и сви аспекти пројектовања, на нивоу који је прописан одговарајућим законима, правилницима, прописима и стандардима”, навели су надлежни у пројектном задатку објављеном на Порталу јавних набавки.
