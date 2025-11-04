few clouds
9°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ САД ВЕЋ ПРЕПОЗНАТЉИВ КАО ИТ ЦЕНТАР СА ВИШЕ ОД 900 КОМПАНИЈА, А УСКОРО СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДАН НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК: Ево колико је људи запослено и како ће тек све изгледати

04.11.2025. 08:58 09:43
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ко
Фото: Дневник

У оквиру универзитетског комплекса у Новом Саду планирана је градња нових објеката Факултета техничких наука и Научно-технолошког парка. Изменама и допунама актуелног плана детаљне регулације (ПДР), обухваћен је простор површине 0,88 хектара, тачније две грађевинске парцеле, једна у Улици др Симе Милошевића, а друга у Др Илије Ђуричића.

Министарство науке, технолошког развоја и иновација пре десетак дана је најавило да у Новом Саду предстоји изградња Научно-технолошког парка 2, који ће бити усмерен ка развоју ауто-мото индустрије, мехатронике и индустријских система. 

Нови Сад је ИТ центар региона са више од 900 ИТ компанија, које запошљавају више од 15.000 људи 
(Жарко Мићин)

- Нови Сад је увелико препознатљив као савремени ИТ и иновациони центар и универзитетски град са снажним факултетима у области техничких и природних наука, који представљају основу за даљи развој иновација и истраживања у граду. Такође је ИТ центар региона са више од 900 ИТ компанија, које запошљавају више од 15.000 људи - недавно је изјавио градоначелник Жарко Мићин.

нтс
Фото: архива Дневника

Одлуку о измени ПДР Универзитетског комплекса Скупштина Новог Сада усвојила је почетком октобра. Локалитет је, како су урбанисти у концептуалном оквиру планског документа објаснили, у целости површина јавне намене намењена образовању. Укупна бруто површина планираних објеката је 30.000 метара квадратних, висине од три до осам спратова (По+П+3 до По+П+8), са равним кровом, док је паркирање возила предвиђено у подземним етажама. Од­ре­ђен број ме­ста би­ће из­дво­јен за во­зи­ла осо­ба с ин­ва­ли­ди­те­том, а раније је нављено да ће по три пар­кин­га на сва­кој ета­жи би­ти на­ме­ње­на за елек­трич­на во­зи­ла, с пу­ња­чи­ма. Предложени колски приступи објекту су из улица Владимира Перића Валтера, Др Илије Ђуричића и Др Симе Милошевића.

Новосадски НТ парк најбољи на хакатону у Лариси

Научно-технолошки парк Нови Сад, стартап „ATAR AGTEK“, освојио је прво место на СЕЕИЦ 2025 - South East European Innovators Challenge хакатону у Лариси у Грчкој, који је 31. октобра и 1. новембра окупио најперспективније иноваторе, стартапе и истраживаче из целог региона. 

– У оквиру „Агрифуд” хакатона, наш стартап „АТАР АГТЕК” проглашен је победником захваљујући свом иновативном решењу - паметној прскалици која користи ВИ компјутерску визију за детекцију и циљано прскање корова – наводе у НТ парку Нови Сад. – Та технологија омогућава смањење употребе хербицида за чак 80 одсто, чиме доприноси економичнијој и еколошки одговорнијој пољопривреди. Поносни смо што је „АТАР АГТЕК” део нашег иновационог екосистема и што представља пример успеха регионалне сарадње и трансфера знања унутар мреже која окупља водеће научно-технолошке паркове и иновационе организације из Грчке, Србије, Бугарске, Румуније, Црне Горе и Турске. Ова победа још једном потврђује да иновације из Србије имају снагу да мењају свет и стварају одржива решења за глобалне изазове.

На обухваћеном простору налази се зграда Машинског института ФТН-а, са­гра­ђе­на 1965. го­ди­не. Главни део објекта (П+1) постављен уз Улицу Владимира Перића Валтера а три дела лабораторијског простора протежу се уз Др Симе Милошевића и ти делови, како је објашњено, захтевају реконструкцију.

нтп
Фото: Архива Дневник

„Нацртом плана утврдиће се правила уређења и грађења, а решење ће се заснивати на принципу континуитета са планираном наменом и потребама просторног развоја подручја Универзитетског кампуса у Новом Саду“, наводе аутори концептуалног оквира измена и допуна ПДР. 

Предвиђено је уређење слободних површина, што подразумева озелењавање, али и пешачке стазе, мање платое за окупљање, постављање урбаног мобилијара и другог садржаја у складу с потребама корисника
 

Када је о уређењу зелених површина реч, квалитена вегетација ће у највећој могућој мери бити сачувана, у складу с просторном организацијом објеката и осталих садржаја.  Урбанисти кажу и да ће стабла квалитетне лишћарске вегетације бити уклопљена у планирани дрворед. Предвиђено је уређење слободних површина, што подразумева озелењавање, али и пешачке стазе, мање платое за окупљање, постављање урбаног мобилијара и другух садржаја у складу с потребама корисника.

„Планом ће се омогућити прилагођавање планских параметара предметног простора потребама Универзитета у Новом Саду и релизацији објеката Факултета техничких наука и Научно-технолошког парка. Овакав приступ планирању је у складу с опредељењима подручја утврђених Планом генералне регулације“, објашњавају надлежни.

пл
Фото: Пројектна документација

Подсећања ради, израду пројектно-техничке документације за градњу нове зграде НТ парка Управа за капитална улагања АП Вој­во­ди­не поверила је пре две године, у поступку јавне набавке, Друштву за пројектовање инжењеринг и консалтинг Ђорђе Бајило архитекти - ДБА, с којим је у мају те 2023. закључен уговор вредан 59.376.000, с ПДВ-ом.

Јавни увид до 5. новембра

Рани јавни увид у концептуални оквир измена и допуна ПДР Универзитетског центра траје до 5. новембра, сваког радног дана од 9 до 14 часова у ЈП „Урбанизам“ , Булевар цара Лазара 3 и просторијама МЗ Лиман, Улица Драге Спасић 1. У дигиталној форми материјал је доступан на званичним интернет страницама Новог Сада и градске Скупштине, а примедбе и сугестије у писаној форми подносе се, док траје јавни увид, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Школска 3, или путем електронске поште на [email protected]

На по­се­ду по­вр­ши­не 8.766 ме­та­ра ква­драт­них би­ће, како је у пројектном задатку најављено, из­гра­ђен обје­кат с две функ­ци­о­нал­но одво­је­не це­ли­не, с под­зем­ним ета­жама у ко­ји­ма је пла­ни­ра­на га­ра­жа. Укуп­на бру­то раз­ви­је­на по­вр­ши­на је 30.000 ква­дра­та, од­но­сно 15.000 за ла­ме­лу „А” На­уч­но-тех­но­ло­шког пар­ка и исто то­ли­ко за дру­гу ла­ме­лу „Б” Фа­кул­те­та тех­нич­ких на­у­ка, док је по­вр­ши­на под­зем­не дво­е­та­жне га­ра­же око 12.000 ме­та­ра ква­драт­них.

НТП ра­ди од 2021. го­ди­не

На­уч­но - тех­но­ло­шки парк у Но­вом Са­ду по­чео је с ра­дом кра­јем 2021. го­ди­не и као нај­мла­ђи у Ср­би­ји бро­ји укуп­но 58 чланица, од чега 33 стартап и 25 тех­но­ло­шко-раз­вој­них ком­па­ни­ја, а ту се налази и први национални Институт за вештачку интелигенцију. Није згорег напменути да је већ у пр­вој го­ди­ни по­сло­ва­ња за­по­сле­но је бли­зу 1.000 ви­со­ко­о­бра­зо­ва­них струч­ња­ка из обла­сти ин­фор­ма­ци­о­них тех­но­ло­ги­ја.

„Сва про­јек­тант­ска ре­ше­ња тре­ба да по­чи­ва­ју на па­жљи­во са­гле­да­ним мо­гућ­но­сти­ма фи­нан­си­је­ра и ко­ри­сни­ка објек­та, као и на нај­са­вре­ме­ни­јим то­ко­ви­ма у ар­хи­тек­ту­ри, ур­ба­ни­зму и ин­же­њер­ству уоп­ште. Ла­ме­ле „А” и „Б” тре­ба да пред­ста­вља­ју је­дин­стве­ни ар­хи­тек­тон­ски из­раз кроз ко­ји ће се из­гра­ди­ти иден­ти­тет пла­ни­ра­них обје­ка­та. Овим про­јек­том мо­ра­ју би­ти об­у­хва­ће­не све фа­зе и сви аспек­ти про­јек­то­ва­ња, на ни­воу ко­ји је про­пи­сан од­го­ва­ра­ју­ћим за­ко­ни­ма, пра­вил­ни­ци­ма, про­пи­си­ма и стан­дар­ди­ма”, на­ве­ли су над­ле­жни у про­јект­ном за­дат­ку об­ја­вље­ном на Пор­та­лу јав­них на­бав­ки. 

Забрањено је преузимање текста или дела текста без навођења аутора и наше медијске куће, у виду живог линка који води ка оригиналном садржају. Свако кршење овог правила третираће се као повреда ауторских права.
 

Нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај