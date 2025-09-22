АИ није само ПРЕТЊА, већ и моћан алат!
НЕКА СЕ СПРЕМИ ЈАВНИ СЕКТОР! У најави УДАР на 125 милиона РАДНИХ МЕСТА Студија о вештачкој интелигенцији открива које позиције су НАЈУГРОЖЕНИЈЕ
Студија консултантске куће Роланд Бергер открива да ће генеративна вештачка интелигенција(АИ) у наредним годинама значајно променити начин рада у бројним индустријама, укључујући и јавни сектор.
Процењује се да би чак 125 милиона радних места широм света могло бити погођено аутоматизацијом и тзв. аугментацијом, што отвара и шансе и ризике за запослене.
Према резултатима студије која је обухватила 450 професија и око 351 милион послова глобално, чак 36% њих изложено је значајним променама. То одговара 125 милиона радних места са пуним радним временом.
Посебно се истиче да би 7,5% послова у јавном сектору могло бити у потпуности аутоматизовано. Најугроженије су позиције секретара, административних асистената и оператера у цалл центрима.
Ипак, аутори истичу да многи послови неће бити потпуно замењени, већ унапређени уз помоћ АИ. Тако би у образовању и односима с јавношћу вештачка интелигенција могла повећати ефикасност запослених, док би у царинским и пореским службама помагала у откривању превара. У здравству, АИ доноси персонализоване третмане и боље административно управљање, што може револуционисати бригу о пацијентима.
Политичари, према налазима, морају проактивно реаговати и креирати програме који ће радницима олакшати прелазак у послове засноване на креативности и људској интеракцији.
Изазови за младе раднике
Посебан акценат у извештају стављен је на младе који тек улазе на тржиште рада. Анеесх Раман, директор за економске прилике у ЛинкедИну, упозорио је да АИ прети управо улазним позицијама – најважнијим за стицање првог искуства.
У технологији, напредни софтверски алати преузимају послове једноставног кодирања и исправљања грешака које су обично радили јуниор програмери. У адвокатским канцеларијама, млади правници и асистенти остају без искуства на прегледу докумената јер АИ те послове завршава за неколико сати. У трговини, цхатботови и аутоматизоване службе за кориснике замјењују младе раднике који су некада обављали те задатке.
Ово, упозорава Раман, може имати дугорочне последице на развој каријера нове генерације, јер им отежава стицање основних вештина потребних за напредовање.
Шансе у аугментацији послова
Ипак, студија наглашава да АИ није само претња већ и моћан алат за унапређење послова. У образовању, аутоматизација администрације омогућила би наставницима више времена за индивидуални рад са ученицима. У здравству, огромне базе података које АИ анализира могу донети прецизније дијагнозе и боље персонализоване терапије.
У јавној администрацији, АИ би могла убрзати бирократске процесе и растеретити запослене, омогућавајући им да се фокусирају на стратешке и друштвено важније задатке. Тиме би јавне услуге постале ефикасније и квалитетније, пише Мондо.
Кључ успешног коришћења АИ лежи у њеном прихватању као партнера, а не замене за људе. Професионалци који искористе њене капацитете моћи ће да унаприједе сопствене вештине и повећају вредност свог рада.