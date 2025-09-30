Скривено благо Србије ДО ОВЕ ПЕЋИНЕ ВОДИ 700 СТЕПЕНИКА Улазница је 400 динара, а од сутра ради у промењеном режиму
Једна од највећих спелеолошких атракција у Србији, Потпећка пећина код Ужица од сутра ће радити у промењеном режиму.
Пећина ће бити отворена за посетиоце радним даном од 12 до 16 часова, а викендом од 10 до 18 часова.
- Обилазак пећине уз водичку службу организован је на сваких сат времена. Последњи обилазак пећине радним даном је у 15 часова, викендом у 17 часова. Цене појединачне карате за одрасле је 400, а за децу 300 динара. Цена групних карата за одрасле је 350 динара, док је за децу 250 динара, потврђено је за РИНУ у ТО Ужице.
До улаза у Потпећку пећину води 700 степеника, где вас очекује 50 метара висок и 12 метара широк портал у облику потковице одакле се уређеним поново осветљеним стазама стиже од просторије до просторије, столећима вајаних и за крашке пећине, ретких украса.
За посетиоце је доступно 555 метара истраженог простора Потпећке пећине са сталном температуром од 9,5 степени. Оно по чему је она посебна, је већа концентрација кисеоника него што је уобичајено тако да је природна хипербарична комора.