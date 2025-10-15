ЗАСПИТЕ ЛАКШЕ И ПРИРОДНО! Откривамо један напитак, од само три састојка, који помаже да боље спавате
Имате проблем са сном? Откријте који природни напитак нутрициониста препоручује пред спавање и како он помаже да лакше заспите и мирно преспавате ноћ.
Проблеми са сном све су чешћи, а многи траже решење које не укључује лекове. Истраживања показују да више од 30 % одраслих у свету пријави симптоме несанице барем повремено.
Нутриционисти истичу да поједине природне намирнице могу помоћи телу да се опусти и лакше уђе у фазу дубоког сна.
Један од најбољих савета за добар сан јесте напитак од топлог млека са медом и прстохватом цимета. Млеко садржи триптофан – аминокиселину која подстиче производњу серотонина и мелатонина, хормона сна. Цимет доприноси стабилизацији шећера у крви током ноћи, док мед помаже телу да се лакше опусти.
За оне који избегавају млечне производе, одлична алтернатива је чај од камилице са додатком сушене лаванде – комбинација позната по благом седативном ефекту.
Рецепт за напитак пред спавање:
– 1 шоља топлог млека (биљног или крављег)
– 1 кашичица меда
– прстохват цимета
Пити 20–30 минута пре спавања, у тихој и опуштеној атмосфери, без гледања у екран.
Уз овакав вечерњи ритуал, многи примећују мирнији сан, мање буђења током ноћи и бољи осећај ујутру.