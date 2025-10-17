overcast clouds
ХИТАН АПЕЛ

Ванредна акција давања крви! ПОВРЕЂЕНИМА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ ХИТНО ПОТРЕБНА НАША ПОМОЋ

17.10.2025. 20:10 20:16
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Фото: Youtube Printscreen

Хитно се огласио Црвени крст са молбом у ванредној акцији давања крви повређенима у превртању аутобуса на путу Сремска Митровица - Јарак

Због трагедије која се догодила у Сремској Митровици и збрињавања већег броја повређених, одржаће се ванредна акција добровољног давања крви у суботу, 18. октобра 2025. године, од 8:30 до 13:00 часова у просторијама Црвеног крста Сремска Митровица (Арсенија Чарнојевића 17).

Из Црвеног крста поручују: "Молимо све грађане који су у могућности да се одазову позиву."

Подсетимо, на путном правцу Јарак – Сремска Митровица, данас око 14.45 часова, догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је аутобус који је превозио раднике фабрике Healthcare из Руме слетео с коловоза и преврнуо се у канал поред пута.

Број жртава расте, а према последњим информацијама троје људи је изгубило живот.

Према првим и незваничним информацијама, чак 80 људи повређено.

На лице места одмах су упућене бројне екипе Хитне помоћи, полиција и ватрогасци, који извлаче повређене из возила.

Србија данас

саобраћајна несрећа давање крви сремска митровица
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Вести Хроника
