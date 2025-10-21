СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ЈЕ ПРОМЕНИЛА СРБИЈУ Месаровић: Радимо за своје грађане и поштујемо интересе наше земље
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је честитајући 17. рођендан да је Српска напредна странка променила Србију.
-И када је било најтеже, ујединили смо народ у оном најсветијем, а то је борба за нашу Србију, за њен напредак и бољу будућност. И последњих годину дана, када је Србија нападана и изнутра и споља, управо је наша Српска напредна странка била најјачи бедем мира, стабилности и будућности наше отаџбине - навела је Месаровић.
СНС је, како је рекла Месаровић, прва у борби за земљу.
-Настављамо напорно и предано да радимо само и једино у интересу наших грађана. У инат свима онима који Србији желе зло, и у годинама пред нама показаћемо да је наша отаџбина суверена и независна, да радимо за своје грађане и поштујемо интересе наше земље, предвођени нашим председником Александром Вучићем и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем! Срећан 17. рођендан мојим Напредњацима! Нема стајања - поручила је Месаровић.