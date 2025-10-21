overcast clouds
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ЈЕ ПРОМЕНИЛА СРБИЈУ Месаровић: Радимо за своје грађане и поштујемо интересе наше земље

21.10.2025. 21:39 21:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
а
Фото: принтскрин инстаграм / mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је честитајући 17. рођендан да је Српска напредна странка променила Србију.

-И када је било најтеже, ујединили смо народ у оном најсветијем, а то је борба за нашу Србију, за њен напредак и бољу будућност. И последњих годину дана, када је Србија нападана и изнутра и споља, управо је наша Српска напредна странка била најјачи бедем мира, стабилности и будућности наше отаџбине - навела је Месаровић. 

СНС је, како је рекла Месаровић, прва у борби за земљу.

-Настављамо напорно и предано да радимо само и једино у интересу наших грађана. У инат свима онима који Србији желе зло, и у годинама пред нама показаћемо да је наша отаџбина суверена и независна, да радимо за своје грађане и поштујемо интересе наше земље, предвођени нашим председником Александром Вучићем и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем! Срећан 17. рођендан мојим Напредњацима! Нема стајања - поручила је Месаровић.

 

Вести Политика
