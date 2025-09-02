ПУНОМ ПАРОМ! РАДИ СЕ У ТРИ СМЕНЕ, 270 РАДНИКА ДАНОНОЋНО НА ГРАДИЛИШТУ! Обишли смо Фрушкогорски коридор, тунел само што није пробијен, а ево како ће све изгледати! Светски! (ВИДЕО)
Остало још месец дана до пробијања десне тунелске цеви на будућем најдужем тунелу у Србији. „Пролаз” кроз Фрушку гору биће дугачак 3,5 километра, а судећи по брзини радова које изводи кинеска компанија ЦРБЦ, почетком октобра биће потпуно пробијена десна тунелска цев, а месеца дана касније и лева.
Изградња тунела почела је 1. маја 2021. године, а према идејном пројекту који је урадио Институт за путеве 2016, планирана је ширина коловоза од осам метара са две саобраћајне траке по смеру. Како „Дневник” сазнаје, протекле недеље пробијено је око 6.700 метара тунела у обе тунелске цеви, а укупна дужина која се пробија је 7.007 метара, заједно у две цеви. Дневно се пробија око осам метара.
47,7 километара, 100 километара на сат
У тунелу се граде и и безбедносне нише на сваких 150 метара и пролази за пешаке на сваких 290 метара, кроз које ће моћи да се прође у случају пожара, саобраћајних несрећа и других непредвиђених ситуација. За возила и камионе планира се изградња два везна тунела, кроз које ће моћи да прођу ако остану у квару, а све је пројектовано у сагласности са немачким стандардом безбедности РАПТ. Ради се у три смене, ангажовано је 270 радника, а у употреби је 56 разних машина.
Осим тога, урађено је 40 процената насипа од тунела до почетне обилазнице око Руме. Та деоница дугачка је 16,5 километара. Из центра Ирига се већ назиру нови надвожњак и саобраћајница. Ближе самом улазу у тунел бројна механизација и радници су ангажовани на изградњи прилазних саобраћајница и вијадуктова како би се премостила фрушкогорска узвишења и долине. Тај посао иде доста брзо с обзиром на то да су приступни путеви углавном на равном терену.
У тунелу се граде и безбедносне нише на сваких 150 метара и пролази за пешаке на сваких 290 метара, кроз које ће моћи да се прође у случају пожара, саобраћајних несрећа и других непредвиђених ситуација
Укупна дужина Фрушкогорског коридора износи 47,7 километара. Биће то саобраћајница за брзине до 100 километара на сат, имаће четири саобраћајне траке ширина по 3,5 метра и представљаће брзу саобраћајницу која треба да растерети од тешког саобраћаја Фрушку гору, Ириг и делове Новог Сада, чиме ће се омогућити бржи и безбеднији проток људи и робе. Фрушкогорски коридор ће повезати постојећи ауто-пут Београд–Суботица, новоизграђени ауто-пут Рума–Шабац, као и брзу саобраћајницу Шабац - Лозница и будући ауто-пут Београд – Зрењанин – Нови Сад. Планирано је укупно 14 денивелисаних раскрсница на све четири деонице.. На траси ће се налазити 46 мостова и 10 надвожњака. Свакако, највећи мост ће бити на Дунаву између Каћа и Петроварадина који ће излазити код Цркве Марије Снежне у Петроварадинуи биће дуг око 1,7 километара.
За тунел Ширине завршени су радови на уклањању објеката, изграђено је око 99 одсто насипа, а за део Жежељева оса око 62 одсто насипа. У току су радови на изградњи мостова, потпорних конструкција и конзолних зидова. Изведено је 47 одсто радова на доњем строју трасе. Изведено је 10 одсто радова на главној саобраћајници и 41 одсто на сервисним саобраћајницама на доњем строју. Када је у питању мост преко Дунава - у потпуности је изграђена северна прилазна, јужна прилазна конструкција 89 одсто и главни мост (74 одсто). Завршени су радови на насипу на доњем строју 100 одсто, изводе се радови на дренажи( 95 одсто) и горњем строју (31 одсто).
За возила и камионе планира се изградња два везна тунела кроз које ће моћи да прођу ако остану у квару, а све је пројектовано у сагласности са немачким стандардом безбедности РАПТ
Mост ће омогућити везу ауто-путева Суботица – Нови Сад – Београд и Нови Сад – Зрењанин–Београд са Фрушкогорским коридором, односно Румом. На петљи Рума биће повезан са аутопутем Е-70 Београд–Загреб и ауто-путем Рума–Шабац и даље брзом саобраћајницом ка Лозници. Ovaj мост је пројектован као екстрадос мост са косим затегама, са распонском конструкцијом од преднапрегнутог бетона променљивог попречног пресека и са двоструким кратким пилонима закошеним ка споља и високим 25 метара. Распони главног моста дуги су 134, 235 и 134 метра.