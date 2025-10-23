overcast clouds
МОДЕРНИЗАЦИЈА У 10 ОПШТИНА Електронска управа за све

23.10.2025. 11:24 11:33
Пише:
Ивана Радоичић
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Директор Канцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић потписаће у Кући еУправе меморандуме о сарадњи са градоначелницима и представницима десет локалних заједница који су постали део пројекта „еУправа за све”.

Беочин, Бела Паланка, Чачак, Деспотовац, Ћуприја, Крагујевац, Ниш, Пирот, Велико Градиште и Врање постали су део пројекта „еУправа за све”, који локалним самоуправама омогућава модернизацију јавних услуга и олакшава грађанима приступ електронским услугама, наведено је у саопштењу НАЛЕД-а. 

Пројекат су заједнички покренули Канцеларија за ИТ и еУправу, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и НАЛЕД, са циљем да дигитална управа постане доступна свима, без обзира на величину и капацитете локалне самоуправе.

