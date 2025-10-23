overcast clouds
АМЕРИКАНЦИ ПОКРЕНУЛИ "ЦРВЕНУ УДИЦУ" Кинеске банде упецале милијарду долара

23.10.2025. 10:33 10:39
Пише:
Ивана Радоичић
Извор:
Дневник
Фото: АИ

Кинеске банде зарадиле су више од милијарду долара варајући Американце путем лажних СМС порука, показује истраживање које је недавно објавио „Волстрит џорнал”.

Према том извештају, реч је о „индустријализованом, високо софистицираном послу”, у којем се користе технолошке преваре, финансијске манипулације и прање новца на глобалном нивоу.

Према подацима америчке Агенције за унутрашњу безбедност (HSI), број превара у вези с плаћањем путарина порастао је за чак 350 одсто од јануара 2024. године. Само једног дана пријављено је 330.000 лажних порука, што представља рекорд. Исти механизам коришћен је и у лажним порукама о повраћају пореза у Њујорку… Наизглед безазлене поруке о наплати путарине, поштарини или пореском повраћају само су различите маске исте преваре. Све су осмишљене тако да делују као хитна обавештења државних служби или компанија које траже уплату мале накнаде. Тај систем, каже извештај, чини једну од најорганизованијих мрежа дигиталних превара на свету.

Број превара у вези с плаћањем путарина порастао за чак 350 одсто

Главни циљ је крађа података о кредитним картицама, који се касније користе у великој криминалној инфраструктури. Криминалци украдене картице додају у мобилне новчанике, попут Google Pay и Apple Wallet-а, где банке након првог коришћења често више не траже додатну проверу идентитета. Затим податке деле с особама у САД које купују робу високе вредности (телефоне, одећу или поклон-картице) и шаљу је у Кину, где се продајом „опрани” новац враћа у систем.

ФБИ и америчка влада покренули су пројекат Red Hook (Црвена удица), у оквиру којег сарађују полицијске агенције и приватне компаније, како би се подигла свест о злоупотреби поклон-картица и прању новца кроз дигиталне канале.

преваре путарина
Бизнис ИТ свет
