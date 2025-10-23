НАМЕРИО СЕ ДА ПРОВЕРИ ЗЕМЉУ ПОРЕКЛА МАСЛИНОВОГ УЉА, ПА ОСТАО У ЧУДУ Десет држава, а једна боца – шта то купујемо?
Код хране попут воћа, поврћа, меса, меда, али и маслиновог уља, податак о земљи порекла веома је важан.
Управо због тога многе је потрошаче збунила фотографија боце екстрадевичанског маслиновог уља бренда Allegro, снимљена у једном трговинском ланцу у Задру.
На етикети пише да уље потиче из Шпаније, али се наводи још девет земаља: Тунис, Турска, Аргентина, Чиле, Грчка, Италија, Мароко, Перу и Португал. Додатну конфузију ствара ознака на предњој страни боце – „паковано у Шпанији“.
Купац који је послао фотографију за портал Јутарњи лист написао је:
– Не разумем како је могуће да литар уља долази из десет различитих земаља.
Како би разјаснили ситуацију, новинари су контактирали произвођача, компанију IFFCO. Из фирме су појаснили да је реч о уљу које се пакује у њиховој фабрици у Шпанији, али да производ може садржати уље из било које од наведених земаља. Конкретно порекло уља за сваку серију назначено је у шифри серије, где ознака „ЕС“ означава шпанско порекло.
– Ознака „медитеранска мешавина“ одражава регионални карактер коришћених уља. Овако означавање је стандардно за међународне произвођаче и гарантује доследан квалитет и стабилност снабдевања – додају из IFFCO-а.
Ипак, овакав приступ изазива сумњу – ако произвођач може навести све земље из којих некада набавља сировину, информација о земљи порекла губи смисао, а купац мора да тражи прави податак по кодовима серија на амбалажи.
Према важећим прописима, код девичанских и екстрадевичанских уља обавезно је навести и земљу порекла плода и земљу у којој је уље процесирано. У примеру са Allegro уљем, на етикети недостаје податак о земљи порекла маслине. Због тога су новинари затражили појашњење од Министарства пољопривреде, а одговор ће бити објављен чим стигне.