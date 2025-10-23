Хемофармов ЕСГ фестивал поставио Београд на мапу одрживости
Хемофарм организовао други ЕСГ Фестивал • Током првог дана фестивала у Музеју науке и технике организовани бројни панели, а Хемофарм је представио и свој 13. Извештај о одрживом развоју • У недељу, на Светски дан одрживог развоја, врата Музеја науке и технике отворена за све грађане
Београд: Компанија Хемофарм организовала је други ЕСГ фестивал у Музеју науке и технике који се ове недеље одржава у периоду од 23. до 26. октобра у Београду. Овогодишњи фестивал је већ првог дана кроз панеле окупио организације и појединце који деле знање, размењују искуства, приказују добре праксе и подстичу нове иницијативе са мерљивим резултатима за заједницу и привреду.
Генерални директор компаније Хемофарм Роналд Зелигер истакао је да одрживост није једнократан „скок“ уз милионске издатке, већ континуиран низ паметних, малих одлука које се уграђују у сваку инвестицију и корак напред.
„Желимо да унапредимо синергију и да помогнемо компанијама да раде праве ствари, да их подржимо, а за то је потребно да се усагласимо,“ рекао је Зелигер.
Роналд Зелигер је такође истакао да је потребно да покренемо отворену дискусију, и зато је неопходно да заједно учествујемо у одрживом развоју и учинимо да се ствари заиста догоде.
„Одрживост је заправо база за све у будућности. Не ради се о томе да сада уложимо милионе евра па да следеће године будемо „супер“. Ради се о постепеном приступу и путовању на којем се налазимо. Ми смо овде да заједно са другим компанијама и експертима, прикажемо шта заједно можемо да урадимо на економском и друштвеном плану са доносиоцима одлука. Оно што нас посебно радује јесте недеља, када је дан отворених врата и то је наш поклон Србији у жељи да информишемо и едукујемо. Дођите са породицом и пријатељима у Музеј науке и технике, јер ће бити веома занимљиво“, истакао је Зелигер.
Недеља (26. октобар): Отворена врата Музеја & породични ЕСГ дан
У недељу, 26. октобра, поводом Светског дана одрживог развоја, Музеј науке и технике отвара врата за све посетиоце. Програм обухвата дечју представу „Нешто зелено”, вођене туре у Музеју и научне експерименте за децу. У активационим зонама посетиоци ће моћи да разговарају о донирању органа и трансплантацији и да ураде брзу проверу здравственог стања уз савете за превенцију. Сви грађани су позвани да дођу у Музеј науке и технике овог викенда.
На фестивалу су по први пут уручена признања ЕСГ Старс компанијама и организацијама за дугорочни допринос одрживом развоју на локалном нивоу. Признања су добиле компаније Делта холдинг, Coca-Cola HBC, Ernst & Young, KMPG, PwC, као и Привредна комора Србије.
Током првог дана ЕСГ фестивала организовано је 8 сати програма на три панела, три радионице и три ЕСГ разговора што је била одлична платформа за отворен дијалог. Представљена су конкретна ЕСГ решења за непосредну примену у пракси, уз нагласак на здравље као заједничку вредност кроз превенцију, одговорност и одрживост. Током преподневног дела било је речи о климатским стратегијама које „раде“, док је поподневни панел окупио представнике Министарства здравља и STADA групе. Франк Штауд, извршни потпредседник STADA групе упознао је јавност са здраственим навикама грађана Европе у 2025. години, према последњем Здравственом извештају те компаније.
Хемофарм представио 13. Извештај о одрживом развоју
Роналд Зелигер истакао је да је 13. Извештај о одрживом развоју „одраз Хемофармове одрживе трансформације“.
Током трећег панела одржан је разговор и на тему вештачке интелигенције и одрживог развоја између Тобиаса Гинтера, сениор потпредседника STADA Групе и Милана Госпића, CEO Microsoft Garage Serbia.
На ЕСГ фестивалу Хемофарма учествује више од 20 компанија, институција и организација цивилног друштва, док је преко 40 појединаца узело учешће на панелима и радионицама.