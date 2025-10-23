"ТО НИЈЕ НАЧИН ДА СЕ ЗЕМЉА ОЧИСТИ, ВЕЋ УНИШТИ" Министар пољопривреде о штети коју проузрокује паљење стрњике
БЕОГРАД: Пољопривредни инспектори који од 21. октобра спроводе контролу спаљивања органских остатака након жетве на пољопривредном земљишту утврдили спаљивање или опожарене површине на око 70 локација у 12 јединица локалне самоуправе, односно укупно 19 катастарских општина, саопштило је данас Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Поред теренског рада, како се наводи у саопштењу, инспектори прикупљају просторне и својинске податаке о спаљеним и опожареним парцелама и њиховим власницима, односно корисницима.
Министар пољопривреде Драган Гламочић подсетио је да је спаљивање стрњике строго забрањено и да тај поступак наноси огромну штету пољопривредном земљишту, биљном и животињском свету, као и здрављу људи.
„Поново апелујем на пољопривреднике да не прибегавају пракси спаљивања жетвених остатака. То није начин да се земља 'очисти', већ да се уништи. Министарство ће предузети све мере из своје надлежности, укључујући и иницијативе за стављање у пасиван статус газдинстава која се оглуше о закон“, поручио је Гламочић.
Пољопривредна инспекција наставља контролу. Према Закону о заштити од пожара, за спаљивање стрњике прописане су новчане казне за физичка и правна лица, док се на основу Закона о пољопривреди и руралном развоју и подзаконских аката, пољопривредна газдинства могу ставити у пасиван статус, чиме губе право на субвенције.
Министарство пољопривреде позива све грађане да све случајеве спаљивања органских остатака пријаве најближој ватрогасној јединици или пољопривредној инспекцији како би се брзо реаговало и спречиле веће последице по животну средину.
Министарство још једном наглашава да ће све спаљене парцеле бити евидентиране, а против одговорних лица покренути прекршајни поступци.