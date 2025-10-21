МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ УПОЗОРИЛО! Спаљивање стрњике и жетвених остатака строго забрањено, инспекција ће кажњавати!
БЕОГРАД: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде упозорило је данас пољопривреднике да је спаљивање стрњике и жетвених остатака строго забрањено, јер, како се истиче, ова пракса уништава земљиште, угрожава здравље људи и животиња и изазива пожаре са великом материјалном штетом.
Како је наведено у саопштењу Министарства, према Закону о заштити од пожара за овај прекршај предвиђене су новчане казне, док Министарство, на основу својих надлежности и доступних података, спроводи мере у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
Министарство располаже ажурираним сателитским и теренским снимцима, као и извештајима пољопривредних инспектора, на основу којих се јасно уочавају парцеле на којима је спаљена стрњика.
Свака таква парцела која се и даље води као активна у еАграру и за коју је утврђено је да је спаљена, а власник није пријавио пожар, аутоматски ће повлачити пасиван статус целог газдинства.
Министарство пружа могућност добровољног исправљања - сви пољопривредници који су имали пожар на својим парцелама, без обзира на узрок, позивају се да у року од седам дана ажурирају податке у еАграру, односно да, уколико су парцеле уништене или изгореле, изврше њихово привремено искључење из активне обраде, јер према закону немају право на подстицаје.
Након истека наведеног рока, сва газдинства која нису поступила по овом позиву, а на чијим се парцелама утврди спаљивање без пријаве, биће предмет прекршајног поступка и стављена у пасиван статус.
Министарство, у сарадњи са пољопривредном инспекцијом и Сектором за ванредне ситуације МУП-а, наставља појачане контроле.
Инспекцијске службе су на терену и санкционисаће сва лица која крше прописе.
''Ове мере нису усмерене против пољопривредника, већ у заштиту земљишта, биодиверзитета и здраве животне средине'', наглашава се у саопштењу Министарства.
Додаје се да је током претходних дана на снимцима забележено више хиљада пожаришта на њивама, што је допринело озбиљном загађењу ваздуха у бројним срединама, а угрожен је био и саобраћај на путевима широм Србије.
Министарство је позвало и све грађане да овакве поступке пријаве надлежним ватрогасним станицама.
"Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде још једном апелује на све пољопривредне произвођаче да се уздрже од паљења стрњике и жетвених остатака, и тиме не само избегну казне, већ заштите своје земљиште, своју децу и свој живот", наведено је у саопштењу.