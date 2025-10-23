БОЉЕ РАСПОЛОЖЕЊЕ У ЕУ Расте поверење грађана у економију
БРИСЕЛ: Вредност индекса који мери поверење потрошача у еврозони, према прелиминарним подацима за октобар, порасла је месечно за 0,7 поена на минус 14,2 поена, што је боље од прогноза и уједно највиша вредност у последњих осам месеци, наводи се у данас објављеном извештају Европске комисије.
У Европској унији, вредност индекса је порасла за 0,8 поена у односу на септембар на минус 13,5 поена, чиме је други месец заредом забележено побољшање сентимента.
Према оцени Kомисије, раст поверења одражава подршку коју су домаћинства осетила од блажег инфлаторног притиска и нижих трошкова задуживања током претходних месеци.
Неизвесност у погледу фискалних политика појединих земаља чланица и потенцијалног утицаја нових трговинских царина на привреду еврозоне је ипак и надаље присутна, додаје се у извештају објављеном на веб страници ЕK.
Индекс поверења потрошача у еврозони и ЕУ мери се на основу заједничког хармонизованог програма анкета који обухвата питања о финансијској ситуацији домаћинстава, плановима потрошње и очекивањима у погледу економског развоја.
Европска комисија ће крајем месеца објавити коначне резултате истраживања у оквиру редовног извештаја о пословним и потрошачким анкетама (Business and Consumer Survey).