ОНИ БИ СТАЛИ БЕЗ СТРАНАЦА Сваки четврти запослени у Немачкој је гастарбајтер

23.10.2025. 14:14 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
с
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Читави сектори немачке привреде тешко би данас функционисали без радника усељеничког порекла. Према подацима Дестатиса, у ту категорију спада више од четвртине свих запослених.

Међу вариоцима, на пример, троје од петоро радника је усељеничког порекла, а међу куварима и запосленима у производњи хране 54 одсто.

Позивајући се на бројке из прошлогодишњег микропописа – истоветног великом попису, али на репрезентативном узорку – статистичари наводе да се 26 одсто свих запослених у Немачкој уселило или су деца људи усељених после 1950. године.

Релативно мало запослених усељеничког порекла има у неким пословима оптерећеним дефицитом радне снаге – чине осам одсто радника у хитним службама, девет одсто у правосуђу и 15 одсто у пољопривреди.

Осим дефицитарних професија, људи усељеничког порекла се ретко запошљавају у полицији, јавној управи, школству и пореским службама.

По секторима, удео је посебно велик у угоститељству, услугама чишћења зграда, хотелијерству, складиштењу и курирским службама.

Натпросечан удео радника усељеничког порекла регистрован је и у нези старих и аутомобилској индустрији. Ти сектори запошљавају по више од милион људи, а удео усељеника је у оба по 32 одсто.

Испод просека запослености усељеника и њихове деце су јавни сектор, осигурање, пољопривреда и образовање.

 

Б92

немачка гастарбајтери привреда
