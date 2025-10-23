СРБИЈА ШТИТИ СВОЈА СЕМЕНА Министар Гламочић: Закон о семену гарантује нам суверенитет у производњи хране
БЕОГРАД: Министар пољопривреде Драган Гламочић рекао је данас да Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља који је Народна скупштина Републике Србије усвојила у среду, представља закон о суверенитету Србије у производњи хране.
Народна скупштина је усвојила више предлога закона, међу којима је и Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља, наведено је у саопштењу Министарства пољопривреде.
Регулатива у овој области није мењана више од четири деценије, због чега је било неопходно њено свеобухватно унапређење.
Новим законом уводи се, између осталог, јединствени сертификат као доказ порекла и квалитета семена и садног материјала, јавни регистар семена и садног материјала и потпуна контрола свих фаза производње и промета.
Додатно, како је наведено, доношењем овог закона српско законодавство усклађује се са прописима Европске уније, што домаћим произвођачима отвара врата ширег извоза.
Министар пољопривреде Драган Гламочић истакао је да то није само технички закон, већ закон о суверенитету Србије у производњи хране.
"Живимо у времену глобалних изазова у пољопривреди - климатске промене, нестабилност тржишта и раст трошкова утичу на све земље света. Зато Србија мора имати јаку и одговорну аграрну политику која ће гарантовати сигурност хране и стабилност производње“, поручио је министар Гламочић.
Народна скупштина усвојила је и предлог закона који се односи на потврђивање Споразума којим се успоставља Међународна организација за винову лозу и вино (ОИВ), чиме Србија потврђује своју активну улогу у овој институцији, унапређује позицију домаћих винара и виноградара и подиже видљивост домаћих производа на светском тржишту.
Међу усвојеним документима налази се и Предлог закона о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кубе о сарадњи у области пољопривреде, наведено је у саопштењу.
Овај документ поставља темеље за размену знања, технологије и искустава у агротехници, органској производњи, биотехнологији и фитосанитарним стандардима.
Такође, предвиђена је реализација заједничких пројеката влада Србије и Кубе, као и спровођење обука и симпозијума који ће повезати институције и пољопривредне субјекте двеју земаља.
Гламочић је истакао да ће ова три важна закона допринети стабилности домаће производње, јачању конкурентности и очувању пољопривредне безбедности Србије.
Гламочић је нагласио да се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде води принципима струке, дијалога и институционалности, уз отворена врата за сарадњу са пољопривредницима, њиховим удружењима и научним институцијама.
"Дијалог и договор једини су пут ка одрживом систему у којем пољопривредник зна да држава стоји иза њега, а грађани да ће имати довољно квалитетне и безбедне хране. Наш задатак је да створимо услове, а пољопривредници ће својим радом то претворити у резултат", рекао је Гламочић.