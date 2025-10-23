УСКОРО НОВИ ЗАКОН О РАДУ У СРБИЈИ Велике промене очекују родитеље; Ево како ће моћи да ускладе пословне и породичене обавезе ОНИ ЋЕ ИМАТИ ВЕЋА ПРАВА
У току је израда новог Закона о раду који би, према најавама Министарства за рад, донео већа права родитељима и омогућио лакше усклађивање пословних и породичних обавеза.
У току је израда новог Закона о раду који ће, како је најављено, бити флексибилнији према породичним потребама. Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски изјавила је да се разматра увођење флексибилног радног времена за родитеље деце са развојним потешкоћама, као и за родитеље са више деце.
- Послодавац треба да узме у обзир све појединости и да омогући некоме да ради краће, да буде за то мање плаћен, али да може да балансира каријеру и породичне обавезе - поручила је министарка гостујући на ТВ Прва.
Ђурђевић Стаменковски је додала да постоји могућност да породиљско одсуство буде дуже него што је сада, чиме би се родитељима омогућила већа подршка у првим месецима након рођења детета.
Министарка је навела и да је имала четворочасовни састанак са родитељима о Закону родитељ-неговатељ, истакавши да држава жели да пружи конкретну помоћ породицама. Како је додала, мајке су указале на то да поједине локалне самоуправе не пружају довољну подршку, иако за то имају предвиђена средства у буџету.