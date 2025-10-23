overcast clouds
17°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УСКОРО НОВИ ЗАКОН О РАДУ У СРБИЈИ Велике промене очекују родитеље; Ево како ће моћи да ускладе пословне и породичене обавезе ОНИ ЋЕ ИМАТИ ВЕЋА ПРАВА

23.10.2025. 09:58 10:14
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
посао
Фото: Илустрација/ Canva

У току је израда новог Закона о раду који би, према најавама Министарства за рад, донео већа права родитељима и омогућио лакше усклађивање пословних и породичних обавеза.

У току је израда новог Закона о раду који ће, како је најављено, бити флексибилнији према породичним потребама. Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски изјавила је да се разматра увођење флексибилног радног времена за родитеље деце са развојним потешкоћама, као и за родитеље са више деце.

- Послодавац треба да узме у обзир све појединости и да омогући некоме да ради краће, да буде за то мање плаћен, али да може да балансира каријеру и породичне обавезе - поручила је министарка гостујући на ТВ Прва.

посао
Фото: Илустрација/ Canva

Ђурђевић Стаменковски је додала да постоји могућност да породиљско одсуство буде дуже него што је сада, чиме би се родитељима омогућила већа подршка у првим месецима након рођења детета.

Министарка је навела и да је имала четворочасовни састанак са родитељима о Закону родитељ-неговатељ, истакавши да држава жели да пружи конкретну помоћ породицама. Како је додала, мајке су указале на то да поједине локалне самоуправе не пружају довољну подршку, иако за то имају предвиђена средства у буџету.

 

закони родитељи
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај