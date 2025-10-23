У ОВИМ СИТУАЦИЈАМА РАДНИЦИ ИМАЈУ ПРАВО НА ДОДАТКЕ Ево како остварити већу плату и који су то износи ОВО ЈЕ ДЕТАЉАН СПИСАК
Већина радника у Немачкој има право на плаћен прековремени рад, као и рад недељом и празницима.
У одређеним ситуацијама, додатак за рад може донети и до 400 евра месечно.
Без обзира да ли се ради о прековременом раду, ноћним сменама или раду недељом и празницима, колективни уговори често предвиђају додатке на плату. Али, да ли и радници који нису обухваћени колективним уговором имају та права?
1. Рад недељом и празницима
Радници који раде недељом или празницима могу добити додатак ако је то предвиђено уговором о раду, колективним уговором или праксом компаније.
Недељни бонус често је ослобођен пореза до 50% основне плате.
Пример: Ако је сатница 14 евра, бонус од 50% износи додатних 7 евра по сату.
2. Прековремени рад
Прековремени рад се обично плаћа по договореној основној плати или се компензује слободним временом. Додатак за прековремени рад зависи од уговора или колективног уговора и обично износи између 15 и 40% сатнице.
Пример: Радник зарађује 3.400 евра бруто месечно за 40 сати недељно. Ако ради 20 сати прековремено, додатак износи 392,60 евра бруто.
Ако фиксна месечна плата не предвиђа додатак, радник може тражити накнаду по сатници у складу са обичајима у индустрији.3. Ноћни рад
Ноћни рад регулисан је Законом о радном времену. Радници имају право на додатак у облику новца или слободног времена.
Стандардни додатак је најмање 25% сатнице, а за стални ноћни рад може бити и до 30%.
Додатак се исплаћује само за рад од 23 до 6 сати (у пекарама и сластичарницама од 22 до 5 сати).
Радник се сматра ноћним радником ако најмање 2 сата дневног радног времена проводи ноћу и редовно ради ноћне смене најмање 48 дана годишње.
Пример израчуна:
Радник ради ноћну смену од 21 до 6 сати са једном сат паузе.
За 6 сати ноћног рада (23–6) прима 25% додатка: сатница 40 евра × 6 × 1,25 = 300 евра.
За преостала 2 сата (21–23) прима редовну сатницу: 40 × 2 = 80 евра.
Укупно за смену: 380 евра.
Ако је додатак већи, примењује се одговарајући фактор (30% = 1,30; 40% = 1,40).