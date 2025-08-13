(ВИДЕО) НОВИ ПРАВАЦ ЗА ФРУШКОГОРСКИ КОРИДОР Урбанистички пројекат мења смер главног саобраћајног тока ПЕТЉА НОВИ САД – ЈУГ ПРЕУЗИМА ПРИМАТ
Деоница која треба да повеже Фрушкогорски коридор и ауто--пут Београд – Зрењанин – Нови Сад, популарно називан и Војвођанским П путем петље Каћ није предвиђена у првој фази изградње, наведено је у Урбанистичком пројекту за утврђивање јавног интереса за изградњу саобраћајног прикључка планираног државног пута првог Б реда број 21 (Фрушкогорски коридор) на државни пут први А реда број 1 у Новом Саду (аутопут Е-75).
Важећим планским решењем дефинисаним Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута првог Б реда број 21 на подручју града Новог Сада планирана је директна веза Фрушкогорског коридора (државни пут првог Б број 21 Нови Сад – Рума) са аутопутем Београд – Зрењанин – Нови Сад (државни пут први Б ред број 12) путем петље Каћ, као приоритетним правцем кретања возила. Новопројектовано решење, с друге стране, подразумева измену саобраћајног решења којим веза Фрушкогорски коридора са ауто-путем Е-75 путем петље Нови Сад - Југ постаје приоритетни правац кретања возила, као и утврђивање јавног интереса на делу трасе. Траса индустријске улице у петљи биће измењена и предвиђа се изградња наплатне станице већег капацитета.
Урбанистичким пројектом, који је израдило ЈП „Урбанизам” Нови Сад, обухваћен је простор денивелисане раскрснице Нови Сад – Југ, у крајњем источном делу грађевинског подручја Новог Сада, југозападно од државног пута Е- 75, источно од канала Чикош
Реализација урбанистичког пројекта предвиђена је у четири фазе. Прва, осим изградње саобраћајница, обухвата и израдању управне зграде, трафостанице, три кабине за наплату, као и надстершницу. У другој фази биће дограђена наплатна станица, што подразумева изградњу додатних шест напалатних трака, исто толико кабина и надстершнице. Трећа фаза подразумева изградњу четвртог крака на источној кружној раскрсници којом ће се остварити веза са планираним аутопутем Београд – Зрењанин – Нови Сад (тренутно државни пут првог Б реда број 12) са Фрушкогорским коридором (државним путем првог Б реда број 21). У оквиру четврте фазе предвиђена је измена саобраћајног прикључка северног крака источног кружног тока на планирану саобраћајницу која повезује источни део. Како је појашњено до изградње ове саобраћајнице, прикључак који ће се извести у првој фази, чини везу са постојећим некатегорисаним путем.
Наведене фазе не приказују нужно редослед реализације, односно исходовања грађевинских дозвола и израду пројеката за извођење.
Наплатне кабине
Предвиђена је изградња или монтажа три наплатне кабине, а предвиђа се (у каснијој фази) могућност проширења наплатне рампе изградњом до шест острва, односно монтажа до шест нових кабина и сходно томе проширење надстрешнице. У осовини три острва постављају се наплатне кабине по систему монтажно демонтажних објеката габарита 3,20 са 1,60 са 2,97 метара.
Државни пут првог Б реда 21, Нови Сад – Рума, односно Фрушкогорски коридор простире се у планинско-равничарском терену правцем преко Фрушке горе према Руми. Припада једном од значајнијих путних праваца у Војводини и Србији. Шире посматрано, он повезује Војводину са западним делом Србије, као и веома важне административне и регионалне центре, као што су Нови Сад, Рума, Шабац, Лозница и источне делове републике Босне и Херцеговине и Хрватске. Поред бољег повезивања са непосредним и ширим међународним окружењем, најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности, у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (обилазница око Новог Сада, Ирига, Руме, Шапца и Лознице) и уклањању транзита са подручја Националног парка „Фрушка гора” изградњом тунела, што утиче и на смањење нивоа загађења.