Нови Сад
ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ИНСПЕКЦИЈУ, ЗА ДВА МЕСЕЦА ОБАВИЛИ 382 НАДЗОРА: Ево шта су инспектори затекли на терену и колико је казни написано! Ово су најчешће неправилности

07.10.2025. 08:23 08:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
уље
Фото: Дневник

Пољопривредна инспекција Министарства пољопривреде обавила је од 1. августа до 29. септембра 382 инспекцијска надзора у вези са применом уредбе о производима са палминим уљем и утврдила неправилности код 70 субјеката, што чини 18,3 одсто контролисаних, саопштило је Министарство пољопривреде.

Инспекција је проверавала декларисање производа и употребу сировина које представљају аналоге млечним производима, а најчешћи пропусти односили су се на непоштовање обавезе јасног означавања производа. 

То се, пре свега, односи на коришћење производа који нису и не могу имати у називу сир и слично и нашли су се у промету без адекватног обележавања. Током надзора, донето је 67 решења о отклањању неправилности, изречене су мере забране промета код 11 субјеката и поднета су 23 захтева за покретање прекршајног поступка. 

Из министарства су навели да инспектори од 15. септембра контролишу и малопродајне објекте, да су урађена 192 надзора, а у једном случају утврђено је непоштовање прописа, након чега је издато управно решење о отклањању неправилности. Уочен је позитиван тренд смањења неправилности у пекарама, наводи се у саопштењу и додаје да док је у првим данима контроле више од 20 одсто субјеката било неусклађено са прописима, a у септембру је тај проценат значајно смањен.

