overcast clouds
12°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РОДИЛО ЧАК ДВА ПУТА ВИШЕ, СТРАНЦИ СВЕ ВИШЕ ТРАЖЕ СРПСКУ ПШЕНИЦУ! За свега три месеца продато 326.000 тона у иностранству, а само у ову земљу извезено 170.000 тона!

07.10.2025. 08:14 08:59
Пише:
Зорка Делић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пшеница
Фото: Дневник

На прагу смо још једне сетве пшенице када се мисли и о површинама на којима ће бити посејано ново хлебно зрно.

У том планирању, пољопривредницима је значајно и како се род пшенице из ове жетве продаје јер житарице имамо увек дупло више него што су нам потребе.

У овој жетви добили смо око 3,6 милиона тона пшенице, по подацима Републичког завода за статистику, а треба нам највише1,5 милиона тона. Прошле економске године извезли смо 1.139.000 тона пшенице па с разлогом постоји интересовање како иде извоз вишка хлебног зрна уочи нове сетве житарице.

Подаци о томе из Житоуније могу произвођаче да охрабре јер смо у јулу, августу и септембру на страна тржишта продали 326.000 тона, највише у Италију преко 170.000, на остала тржишта преко луке Констанца више од 49.000 тона и остатак нашим традиционалним купцима из бивших у југословенских република.

пшеница
Фото: Дневник

Тона пшенице у извозу се продавала за непуних 200 евра по тони у јулу, а у августу за 186 евра по тони.

Тражено и наше брашно

Паралелно са извозом пшенице и наше брашно се добро куповало на другим тржиштима. У јулу и августу продато је 35.675 тона традиционалним купцима из окружења Црној Гори, Босни и Северној Македонији. 

- Брашна смо прошле године извезли 178.530 тона и с тим количинама можемо да будемо задовољни - казао је директор Житоуније Здравко Шајатовић и навео да је извозна цена брашна у прошлој економској години била, у просеку, 271 евро по тони.

По речима директора Житоуније Здравка Шајатовића за Дневник, старт нове економске године, која у пољопривреди почиње од јула, одлично је кренуо, имајући у виду тромесечни обим извоза од више од 330.000 тона. - Прижељкујемо да у наредним месецима извоз иде исто тако добро и да пшенице месечно продамо бар 100.000 тона , али то ће зависити од геополитичких прилика и од количина које имају највећи произвођачи Русија, Канада, Аргентина, САД, Аустралија, Украјина... које вагају где ће и коме продати своје залихе и по којој цени - навео је Шајатовић. - Ми смо у извозу опредељени на тржишта у окружењу и на луку Констанцу и Италију. Али смо и део светског тржишта и зато све што се дешава на том тржишту утиче и на наше домаће извозне прилике. Велику конкуренцију имамо од суседне Румуније и њихове луке у Констанци, преко које и тргујемо, затим Бугарске и Мађарска, где је пшеница такође добро родила. 

пшеница
Фото: Дневник

Прижељкујемо да у наредним месецима извоз буде добар, као током јула и августа, и да пшенице месечно продамо бар 100.000 тона (директор Житоуније Здравко Шајатовић)

- У септембру смо продали 82.000тона, што се може оценити као пад у извозу. Симболичан је био извоз у Румунију, свега 3.000 тона, док смо на италијанско тржиште највише жита продали и у септембру, преко 46.000 тона - казао је Шајатовић, сматрајући да је до пада у извозу највероватније дошло што нисмо били конкурентни у цени у односу на Бугарску и Румунији.

Агро извоз брашна извоз пшенице
Извор:
Дневник
Пише:
Зорка Делић
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НА ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ НОВИ САД Пшеница води промет на берзи, кукуруз у паду, соја и јечам поскупели

НА ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ НОВИ САД Пшеница води промет на берзи, кукуруз у паду, соја и јечам поскупели

22.09.2025. 08:52 09:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОБРА ВЕСТ СА ПАНОНСКИХ ПОЉА Ова попољопривредна кутура после рекордне сетве доноси ЕКСТРА ЗАРАДУ Засађена је на невероватних 60 000 хектара, а ево који су разлози
репица

ДОБРА ВЕСТ СА ПАНОНСКИХ ПОЉА Ова попољопривредна кутура после рекордне сетве доноси ЕКСТРА ЗАРАДУ Засађена је на невероватних 60 000 хектара, а ево који су разлози

24.09.2025. 07:48 08:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Њива у Срему купљена за невероватних милион евра! ЦЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРАТИ ПОРАСТ НЕКРЕТНИНА

Њива у Срему купљена за невероватних милион евра! ЦЕНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРАТИ ПОРАСТ НЕКРЕТНИНА

25.09.2025. 16:57 17:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Зимнице ће ипак бити! Погледајте ДЕТАЉАН ЦЕНОВНИК ПОВРЋА Паприка „пала“ с 250 на 90, килограм купуса 30 динара

Зимнице ће ипак бити! Погледајте ДЕТАЉАН ЦЕНОВНИК ПОВРЋА Паприка „пала“ с 250 на 90, килограм купуса 30 динара

Сезона спремања зимнице увелико траје, али и поред широког асортимана, поврће бележи драстичан пад цене!
30.09.2025. 19:57 19:59
Више о теми
ЗНАТЕ ЛИ КАКО ЈЕ АЈВАР ДОБИО ИМЕ? Нема везе ни са паприком, ни са зимницом…Мало ко зна да је некад био КАВИЈАР!
da

ЗНАТЕ ЛИ КАКО ЈЕ АЈВАР ДОБИО ИМЕ? Нема везе ни са паприком, ни са зимницом…Мало ко зна да је некад био КАВИЈАР!

Волим
0
Коментар
0
Сачувај