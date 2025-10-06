ЗАПАД ПРИКОЧИО У ВЕЗИ СА ЗАМРЗНУТОМ РУСКОМ ИМОВИНОМ? Лагард: Неопходно је поштовати међународно право!
СТРАЗБУР: Председница Европске централне банке, Кристин Лагард указала је данас на неопходност поштовања међународног права приликом разматрања коришћења имобилисане руске имовине за помоћ Украјини.
Свака предложена шема мора да буде у складу са међународним правилима, осигуравајући да се принципи законитости поштују у финансијској и геополитичкој арени, истакла је Лагард током седнице са европским посланицима у Стразбуру, коментаришући континуиране напоре ЕУ да пронађе механизме за коришћење делова од процењених 210 милијарди евра руске суверене имовине замрзнуте на Западу након напада на Украјину.
Поред тога, Лагард је истакла да ЕУ мора да искористи "јединствену прилику" да замени доминацију америчког долара и ојача улогу евра на глобалној сцени, преноси Евроактив.
Тренутна геополитичка нестабилност пружа креаторима политике ЕУ јединствену прилику, да ојачају улогу евра на глобалној сцени. Свет је у транзицији. Геополитичке промене и повећана политичка неизвесност подсећају нас да глобална позиција било које валуте није загарантована. Мора да се заслужи, истакла је председница ЕЦБ.
Како је навела "глобалнији" евро би омогућио предузећима, домаћинствима и владама у зони јединствене валуте од 20 земаља да уживају у нижим трошковима задуживања, "баш као што је глобална потражња за имовином деноминираном у доларима пружила Вашингтону прекомерну привилегију константно ниских каматних стопа упркос годинама растућег буџетског дефицита"
Да би се то постигло, додала је, "Европа мора да уради свој домаћи задатак и ојача своје темеље" интеграцијом тржишта капитала, очувањем независности централних банака, продубљивањем трговинских веза са трећим земљама, развојем "дигиталног евра" који не зависи од америчке платне инфраструктуре и издавањем "безбедног и ликвидног фонда јавног дуга ЕУ".
„Евро може да буде више од валуте континента и симбола јединства; може постати глобално сидро поверења", истакла је Лагард и додала да би креатори политике блока требало да помогну да се "та визија, тај сан, претвори у стварност".
Свеобухватне тарифе америчког председника Доналда Трампа и напади на независност Федералних резерви САД изазвали су дубоку забринутост инвеститора око будућности америчког долара, који доминира глобалним финансијама од краја Другог светског рата.
Долар је пао за близу 12 одстоу односу на евро од почетка ове године, јер су инвеститори настојали да се заштите од неизвесности америчке политике смањењем своје изложености имовини деноминираној у доларима.
Упркос паду, долар тренутно чини 60 одсто глобалних девизних резерви, што је далеко изнад удела евра од 20 одсто, који је заузврат знатно испред других конкурентских валута, укључујући кинески ренминби, са 2 одсто, наводи Евроактив.
И друге земље, укључујући групу земаља "БРИКС" такође су последњих година настојале да "дедоларизују" глобални платни систем, упркос Трамповим претњама да ће увести 100 одсто царине земљама које желе да се одмакну од америчког долара.