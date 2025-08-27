АМЕРИКАНЦИ ХОЋЕ ДА ИСКОРИСТЕ РУСКА СРЕДСТВА ЗА ПРЕГОВОРЕ О КРАЈУ РАТА Бесент - замрзнута руска имовина могла би да обнови Украјину
ВАШИНГТОН: Министар финансија Сједињених Америчких Држава Скот Бесент сматра да замрзнута руска средства треба и даље користити као полугу у преговорима са Москвом.
"Што се тиче замрзнуте руске имовине: мислим да је то део преговора са председником Владимиром Путином. Дакле, не мислим да би требало одмах да је конфискујемо. Ово је важна полуга у процесу преговора", рекао је Бесент за Фокс њуз.
Он је додао да не искључује могућност да део или целина ових средстава могу да буду усмерена на обнову Украјине.
Амерички министар финансија је додао да је Сједињеним Америчким Државама потребна озбиљнија помоћ европских партнера у питању санкционог притиска на Русију.
Према његовим речима, Европа није изразила жељу да се придружи потенцијалним секундарним тарифама против Русије.
Kако је навео, од свих чланица Г7, само је Kанада изразила спремност за такве мере.
"САД не би требало саме да носе овај терет. Они имају овај рат на дохват руке. Имају директан интерес да га окончају - баш као и ми. Наравно, само је председник (Доналд) Трамп заиста постигао напредак по овом питању, а Американци не би требало сами да носе сав терет. Дакле, више од 400 милиона људи у ЕУ који желе да се ово оконча такође морају бити део решења", нагласио је Бесент.
Претходно је белгијски премијер Барт де Вевер изјавио да не подржава конфискацију замрзнуте руске имовине, од које се већина налази у белгијском депозитару "Еуроцлеар".
Он је истакао да ће, са правне тачке гледишта, бити тешко спровести такву иницијативу.