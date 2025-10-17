(ФОТО/ВИДЕО) ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НА ПРОБИЈАЊУ ЦЕВИ ФРУШКОГОРСКОГ КОРИДОРА: 32 километра завршавамо до краја следеће године, а 12 километара око Парагова до 2027.! Ево када ће бити СПОЈЕН МОСТ

Како су истакли, пробија се дужа цев.

-Другу цев ћемо завршити између 10. и 15. новембра. Мост иде одлично и биће спојен током другог квартала следеће године- истакао је Александар Антић, директор Коридора Србије.

Председник Вучић нагласио је да ће ово бити добро за западни део Срема, за цео Нови Сад.

-32 километра завршавамо до краја следеће године, а 12 око Парагова до 2027. године. Све постаје умрежено, Мачва и Срем, Нови Сад добија све и за припрема се за ауто-пут до Зрењанина. Радови иду добро- рекао је Вучић и додао да ће то много значити и грађанима Београда.

Председник је нагласио да се некада изненадимо шта је све држава успела, док се цео свет суочава са проблемима.

Фото: Скриншот Пинк

-Ириг је имао оронуле фасаде. Жеља председника општине и нас у Влади је да то буде престоница на северу Србије. Фасаде се уређују- нагласио је Вучић.

Он је нагласио да је ово веома важно за Ириг, јер ће растерити саобраћај, док је Антић додао да ће сада бити растрећен пролазак кроз национални парк на пет минута.

-Смајли је много важан, јер подиже Сомбор, који је један од најлепших градова, у који се тешко стиже из Београда, некада и до два и по сата треба. Ово ће да споји Сомбор са Кулом и Врбасом. Источно од ауто-пута су Србобран, Бечеј. Онда се иде на Кикинду- речи су председника Србије.