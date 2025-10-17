УХАПШЕН МУШКАРАЦ У ОБРЕНОВЦУ Продавао цигарете без акциза, у понуди имао и резани дуван
17.10.2025. 19:12 19:16
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Обреновац, усарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Обреновцу и Пореском управом, ухапсили су М. М. (1975) због постојања основа сумње да је извршила кривичноделонедозвољен промет акцизних производа.
Полицијски службеници су цигарете пронашли претресом два пословна објекта уоквиру трговинске радње које осумњичена користи и том приликом одузели 239паклица цигарета без акцизних маркица и са акцизним маркицама других држава,као и 8,8 килограма резаног дувана.
Осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву,бити приведена надлежном тужилаштву.