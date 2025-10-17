overcast clouds
УХАПШЕН МУШКАРАЦ У ОБРЕНОВЦУ Продавао цигарете без акциза, у понуди имао и резани дуван

17.10.2025. 19:12 19:16
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Обреновац, усарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Обреновцу и Пореском управом, ухапсили су М. М. (1975) због постојања основа сумње да је извршила кривичноделонедозвољен промет акцизних производа.

Полицијски службеници су цигарете пронашли претресом два пословна објекта уоквиру трговинске радње које осумњичена користи и том приликом одузели 239паклица цигарета без акцизних маркица и са акцизним маркицама других држава,као и 8,8 килограма резаног дувана.

Осумњиченој је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву,бити приведена надлежном тужилаштву.

цигарете дуван акцизне маркице
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
