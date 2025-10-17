Сутра се моли и делима, а не само речима СПЦ И ВЕРНИЦИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СВЕТУ МУЧЕНИЦУ ХАРИТИНУДевојке, посебно јој се помолите
Српска православна црква сутра обележава дан посвећен Светој мученици Харитини и Светом свештеномученику Дионисију Александријском - дан који, како верници кажу, доноси утеху свима који искрено замоле за помоћ.
Света Харитина била је сироче које је усвојио побожни хришћанин Клаудије. Одрасла је скромна, тиха и смерна, посвећена Богу и учењу светих записа. Заветовала се на чистоту и живот у вери, али је због своје ревности убрзо постала мета прогона.
Истина је, да сам хришћанка, рекла је храбро пред судијом Дометијаном, али лаж је да обмањујем друге - ја их враћам на пут истине, Христу мом.
Због те реченице постала је једна од најпоштованијих мученица раног хришћанства. Судија је наредио да јој одсеку косу и поспу главу жаром, али је, како предање каже, Бог заштитио. Бацили су је у море - опет је преживела. Везали је за точак, анђео га је зауставио. На крају, када су развратници по наређењу судије кренули да је оскрнаве, помолила се Богу да јој душу узме пре него што буде обешчашћена. И Бог ју је услишио.
У народном предању, Света Харитина је заштитница смерних, чистих и невиног срца, а посебно девојака које се чувају у вери и скромности. Верује се да онима који се данас помоле, искрено и из срца, Харитина помаже у тешким животним тренуцима и избавља их из невоље.
Тропар Светој Харитини говори о љубави и преданости:
Тебе, Жениче мој, љубим и тражећи Те страдам... умирем за Тебе да бих живела с Тобом.
Данас се такође прославља и Свети свештеномученик Дионисије Александријски, епископ који је читав свој живот посветио Цркви у најтежим временима прогона. Рођен у Александрији, одрастао у незнабожачкој породици, али га је читање посланица апостола Павла преобратило. Крстио га је свети Димитрије, а 247. године постао је епископ Александријски.
Свети Дионисије био је стуб Цркве у времену кад су је споља прогонили, а изнутра кидали расколи, бележе хронике.
У време када је куга сатирала становништво, три године провео је изван града, пишући посланице којима је храбрио верне да истрају у православљу. Упркос прогонима и болестима, служио је Богу и народу до краја живота, упокојивши се 265. године.
Народно веровање:
Ко се сутра помоли Светој Харитини, с вером и понизношћу, верује се да ће добити духовну снагу и заштиту од свих искушења.
Она помаже онима који су у невољи, штити девојке од злих намера и доноси мир свима који чувају чистоћу срца.
Кажу - сутра је дан кад се не моли само речима, већ делима и тихом захвалношћу, пише портал Она.