СКАНДАЛ КОЈИ ЈОШ ШОКИРА СВЕТ! Принц Ендрју се одрекао свих титула “СЛУЧАЈ” Џефрија Епстајна потреса британску монархију
Принц Ендрју је под све већим притиском због својих веза са покојним сексуалним преступником Џефријем Епстајном и суочава се са низом скандала
Принц Ендрју саопштио је да више неће користити своје титуле, укључујући титулу војводе од Јорка, након "разговора са краљем".
- У разговору са краљем и мојом ужем и широм породицом, закључили смо да континуиране оптужбе против мене одвлаче пажњу од рада Његовог Величанства и краљевске породице. Одлучио сам, као и увек, да ставим своју дужност према породици и земљи на прво место. Остајем иза своје одлуке од пре пет година да се повучем из јавног живота, наводи се у изјави принца Ендруа.
Ендрју ће задржати титулу принца, али више неће носити титулу војводе од Јорка, коју је добио од своје мајке, покојне краљице Елизабете II.
Оптужбе и контроверзе због веза са Епстајном
- Енергицно негирам оптужбе које су изнете против мене, наведено је у његовој изјави.
Prince Andrew gives up royal titles including Duke of York after a 'discussion with King' pic.twitter.com/h6S4VAgSK5
— John Luke (@yesknow) October 17, 2025
Титуле више неће носити ни његова бивша супруга
Његова бивша супруга биће позната као Сара Фергусон, а не више као војвоткиња од Јорка. Међутим, њихове ћерке ће и даље задржати титуле принцеза.
Како наводи краљевски дописник Шон Кофлан, у Бакингемској палати расло је незадовољство због скандала који непрестано прате принца Ендрјуа.