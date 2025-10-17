overcast clouds
12°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СКАНДАЛ КОЈИ ЈОШ ШОКИРА СВЕТ! Принц Ендрју се одрекао свих титула “СЛУЧАЈ” Џефрија Епстајна потреса британску монархију

17.10.2025. 20:35 20:43
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/BBC
Коментари (0)
да
Фото: youtube prinstcrin/ Journal - History Documentaries

Принц Ендрју је под све већим притиском због својих веза са покојним сексуалним преступником Џефријем Епстајном и суочава се са низом скандала

Принц Ендрју саопштио је да више неће користити своје титуле, укључујући титулу војводе од Јорка, након "разговора са краљем".

- У разговору са краљем и мојом ужем и широм породицом, закључили смо да континуиране оптужбе против мене одвлаче пажњу од рада Његовог Величанства и краљевске породице. Одлучио сам, као и увек, да ставим своју дужност према породици и земљи на прво место. Остајем иза своје одлуке од пре пет година да се повучем из јавног живота, наводи се у изјави принца Ендруа.

Ендрју ће задржати титулу принца, али више неће носити титулу војводе од Јорка, коју је добио од своје мајке, покојне краљице Елизабете II.

Оптужбе и контроверзе због веза са Епстајном

да
Фото: youtube prinstcrin/ Journal - History Documentaries

Принц Ендрју је под све већим притиском због својих веза са покојним сексуалним преступником Џефријем Епстајном и суочава се са низом скандала.

- Енергицно негирам оптужбе које су изнете против мене, наведено је у његовој изјави.

Титуле више неће носити ни његова бивша супруга

Његова бивша супруга биће позната као Сара Фергусон, а не више као војвоткиња од Јорка. Међутим, њихове ћерке ће и даље задржати титуле принцеза.

Како наводи краљевски дописник Шон Кофлан, у Бакингемској палати расло је незадовољство због скандала који непрестано прате принца Ендрјуа.

 

 

принц ендрју џефри епштајн титула
Извор:
Курир.рс/BBC
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај