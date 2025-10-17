КОВИД СЕ ВРАЋА У НОВОМ ОБЛИКУ!
НОВИ УДАР ВИРУСА У ВРТИЋИМА! Сој „Франкенштајн“ све присутнији, доктор открива колико траје и како се лечи
"Ковид није нестао, само је наш имуни систем научио да га препозна и држи под контролом, али ћелије вируса стално мутирају и покушавају да преваре наш организам како би се разболео" каже педијатар, др Саша Милићевић.
Најновија мутација добила је необично име "Франкенштајн" и у овом периоду брзо се шири међу децом и одраслима, а доктор је у разговору за наш портал детаљно објаснио који су симптоми вируса, колико траје болест, али и како се шири.
Корона није нестала, променила је свој "облик", додаје лекар, а међу симптомима јавља се бол у грлу, болови у зглобовима, а може се јавити и висока температура.
- Оно што је сада карактеристично је да температура нагло скочи. Деца буду малаксала, одбијају оброке, очи им буду црвене. Једноставно, буду нерасположена. Често су могући осип и дијареја. Срећом, не изазива неке теже симптоме попут запаљења плућа, односно пнеумоније, бронхитиса, али је рецимо доста изражена упала грла - објашњава доктор Милићевић.
Ковид хара вртићима
Овај сој погађа и децу и одрасле, а проблем настаје у колективима, где се највише примећује ширење и где вирус најлакше може да напредује.
- Највише се примећује у вртићима, јер се тамо најлакше преноси. Тамо су деца стално у контакту и може се преносити капљичним путем, али и рукицама, јер деца дирају нос који часто буде слинав. Онда дирају играчке, па преко тих играчака заправо они пренесу неком другоме. Тако значи, преко руку, преко играчака и наравно, причом и кијањем. Зато је важно, ако неко има знаке инфекције, да ипак не иде у вртић. Да покушамо бар тако да спречимо ширење инфекције, да и спречимо да се развије нека епидемија, каже наш саговорник.
Како се лечи овај сој ковида
Педијатар каже да вирус траје од пет до седам дана, није толико јак као први сој корона вируса, али да су и даље угрожени пацијенти који имају различита хронична обољења.
- Без обзира да ли су у питању деца или одрасле особе, ако имају хронична обољења: срчана, бубрежна, плућна обољења... Они су мало више угрожени. Такође и пацијенти који су на терапији различитим лековима који смањују наш имунолошки одговор, односно дечији имунолошки одговор. У том случају су највише угрожене и бебе. Значи, то обољење може да се појави такође и код беба - објашњава др Саша Милићевић.
Овај вирус лечи се уобичајено, као и свака друга прехлада.
- То су вируси, ту неки антибиотици не помажу, само ако нема неке секундарне компликације, случајно бактеријске. Е, онда мора да се дода антибиотик. Иначе узима се лек против високе температуре, уноси се што више течности и једе се мало лакша храна. Није важно колико деца једу у тим данима, колико је важно да узимају што више течности - закључио је Милићевић.
Иначе, према прошлонедељним информацијама Института за јавно здравље Србије (ИЗЈЗС) "Др Милан Јовановић Батут", у Србији су регистрована 193 случаја корона вируса, а та бројка, како наглашавају лекари, може бити и већа, пише Телеграф