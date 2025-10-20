overcast clouds
„Србија погођена ни крива, ни дужна“ ЂЕДОВИЋ: НАША ЗЕМЉА У ГОТОВО БЕЗИЗЛАСНОЈ СИТУАЦИЈИ С НАФТОМ И ГАСОМ Надам се решењу

20.10.2025. 17:55 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
снс
Фото: Youtube Printscreen/Newsmax Balkans

БЕОГРАД: Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић изјавила је данас поводом подршке министара енергетике земаља чланица Европске уније предлогу о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса, да се Србија налази у тешкој и готово безизланој ситуацији и да се нада да ће се пронаћи решење.

Србија се налази у веома тешкој и готово безизлазној ситуацији, пошто је Савет Европске уније усвојио забрану транзита руског гаса кроз ЕУ у треће земље, а мера ступа на снагу 1. јануара 2026. године. Суштина је да Бугарска неће дозволити проток руског гаса кроз Балкански ток, чиме ће бити оштећена и Србија у будућности. Захваљујући одличним односима председника Србије Александра Вучића са светским лидерима, надамо се да ћемо наћи решење и радимо све сто је у нашој моћи, али ситуација је готово безизлазна имајући у виду и тренутну ситуацију у вези са Нафтном Индустријом Србије, навела је министарка у писаној изјави. 
 

Додала је да Србија, која није учесница ни у једном сукобу, нашла се погођена ни крива ни дужна. 
 

Упркос свему, даћемо све од себе, као и до сада, да грађани не осете проблеме са којима се суочавамо", додала је она. 
Министри енергетике земаља чланица ЕУ подржали су данас предлог о постепеном укидању увоза руске нафте и гаса до јануара 2028. године, саопштено је из Савета ЕУ.
 

На састанку у Луксембургу министри су одобрили планове који предвиђају постепено укидање нових уговора за увоз руског гаса од јануара 2026. године, постојећих краткорочних уговора од јуна 2026. године и дугорочних уговора до јануара 2028. године.
 

Дубравка Ђедовић Хандановић руски гас Санкције САД снабдевање гасом руска нафта
Вести Политика
