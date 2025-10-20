ИСКУСНИ РИБАР У ШОКУ Упецао заиста чудно створење у Дунаву код Неготина ОВО ЈОШ НИЈЕ ВИЂЕНО (ФОТО)
20.10.2025. 22:00 22:03
Рибар Света П. остао је у шоку кад је видео шта је упецао на Дунаву код Неготина.
- Ово је први пут у мом животу да сам видео овако нешто - написао је он на свом Фејсбук налогу.
Оно што се нашло у његовој мрежи оставило је чак и искусног рибара Свету без речи. Он је прошле недеље упецао необичну рибу која је брзо доспела у локалне медије, али и европске, јер је о Свети писао чак и аустријски "Хојте".
Света је уловио ово чудно створење у Дунаву у близини Неготина на граничном троуглу са Румунијом и Бугарском.
Глава рибе, која је дугачка око 60 центиметара, потпуно је деформисана и надувена.
Немогуће је одредити чак ни тачну врсту рибе, а развила се полемика на мрежама да ли је реч о мутацији или о деформацији.
