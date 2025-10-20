light rain
ИСКУСНИ РИБАР У ШОКУ Упецао заиста чудно створење у Дунаву код Неготина ОВО ЈОШ НИЈЕ ВИЂЕНО (ФОТО)

20.10.2025. 22:00 22:03
Пише:
Дневник
Извор:
Blic.rs
d
Фото: Screenshot / Youtube / Visit East Serbia

Рибар Света П. остао је у шоку кад је видео шта је упецао на Дунаву код Неготина.

- Ово је први пут у мом животу да сам видео овако нешто - написао је он на свом Фејсбук налогу. 

Оно што се нашло у његовој мрежи оставило је чак и искусног рибара Свету без речи. Он је прошле недеље упецао необичну рибу која је брзо доспела у локалне медије, али и европске, јер је о Свети писао чак и аустријски "Хојте". 

Света је уловио ово чудно створење у Дунаву у близини Неготина на граничном троуглу са Румунијом и Бугарском. 

Глава рибе, која је дугачка око 60 центиметара, потпуно је деформисана и надувена. 

Немогуће је одредити чак ни тачну врсту рибе, а развила се полемика на мрежама да ли је реч о мутацији или о деформацији.

(Blic.rs, Hojte)

 

