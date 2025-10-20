УРУШЕНА ВЛАДАВИНА ПРАВА? Тужиоци ВЈТ БГ напустили конференцију на Копаонику након СПОРНОГ ИЗЛАГАЊА ПРЕДСЕДНИКА ВСТ
Председник Високог савета тужилаштва (ВСТ) Бранко Стаменковић данас је, на струковној конференцији у организацији Савета која се одржава на Копаонику, у свом излагању покушао да оправда обарање кандидатуре јавног тужиоца Николе Ускоковића на изборима за будуће чланове ВСТ, дајући своје тумачење Закона о јавном тужилаштву и сагласности Правилника о управи у јавном тужилаштву, иако је само Народна скупштина овлашћена за давање аутентичних тумачења.
Како Танјуг сазнаје, према тумачењу Стаменковића, колегијум јавног тужилаштва чине само изабрани тужиоци у том јавном тужилаштву, што је у супротности са чланом 17 Правилника о упави у јавном тужилаштву који јасно каже да колегијум чине главни јавни тужилац и јавни тужиоци тог тужилаштва, као и јавни тужиоци који су привремено упућени у то јавно тужилаштво.
Овај изузетак неправилног тумачења је, како сазнаје Танјуг, дат како би се срушила кандидатура Ускоковића.
Наиме, упућени тужиоци у Јавно тужилаштво за организовани криминал нису гласали на колегијуму тог тужилаштва (ЈТОК) јер је тумачено да то треба да раде на колегијуму ВЈТ у Београду, што је супротно Правилнику.
Током спорног Стаменковићевог излагања, Ускоковићеве колеге, тужиоци из Вишег јавног тужилаштва у Београду напустиле су конференцију у којој не желе даље да учествују јер она, према њиховом мишљењу, прети да се претвори у потпуни фијаско јер недвосмислено урушава жељену владавину права у Србији.
Изборна комисија ВСТ која је одбацила кандидатуру Ускоковића није у свом решењу навела право на правни лек, што је, како сазнаје Танјуг, велики пропуст за тако важно радно тело Савета.
Међутим, Изборна комисија се у самом решењу позива на низ одредби Закона о јавном тужилаштву иако њени чланови знају да су закони прецизирани подзаконским актима, у овом случају Правилником о управи у јавном тужилаштву који је очигледно прекршен.
Како Танјуг сазнаје, закључак изборне комисије нема никакве везе са ставовима из обраложења решења о одбацивању Ускоковићеве кандидатуре, док у образложењу селективно наводи прописе и чињенице о начину рада и гласања на колегијуму на крају изводи закључак без икакве аргументације која би повезала навене чињењенице и прописе са датим закључком.