АНА БРНАБИЋ ИЗ БРИСЕЛА Срамота је да се ЕП игра стварима као што је звучни топ
Предсеница Скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас у Бриселу да је у прошлости било много оштријих и горих резолуција о Србији од оне коју је данас усвојио Европски парламент и нагласила да је данашње гласање показало да је број оних који подржавају резолуцију или су суздржани опада у односу на претходна гласања када је реч о Србији.
Брнабић је новинарима рекла да не мисли да је данас усвојена резолуција "никад оштрија", али да јој се у њој није свидело доста ствари.
"Овде ми се није свидело мноштво ствари, мислим да је срамота за ЕП да се игра стварима као што је звучни топ или било како звучно оружје, ЕП не може да се бави трачевима, ако су дошли до тога да се баве трачевима онда то заиста, рекла бих, није кредибилно за Европски парламент, али да не улазим даље или дубље у то", казала је она.
Додала је да јој је занимљиво, иако то не помињу, како је рекла, тајкунски, блокадарски медији, а ни све партије бивше власти које су се бориле за још једну резолуцију против Србије, то што су у том гласању прошли много горе него у претходном гласању.
Брнабић је рекла да се од претходне резолуције о Србији до данас порастао број оних који су гласали против са 53 на 103 и истакла да је "некредибилном, нерационалном и апсолутно једностраном политиком против Србије" порастао број европарламентараца који нису уздржани, него гласају против резолуције.
"Чак се дуплирао и број европарламентараца који су били уздржани, а смањио се број оних који су гласали за резолуцију. Тако да када погледате њихове бројеве, то показује у ствари потпуно другачију слику од оне коју они желе да представе, а то је европски парламент и европарламентарци који не желе да гласају за резолуције које су овако пристрасне и нефер према Србији", рекла је она.
Нагласила је да сматра да је то јако добро и да је то јако позитиван сигнал европарламентараца према Србији.
"Тако да велика захвалност свима онима који су били уздржани, свима онима који су гласали против, зато што су то људи који на крају крајева јачају везе између Србије и Европске уније".
Брнабић је навела да су у Европском парламенту у прошлости доношене много горе резолуције од данашње.
"Претходна ванредна резолуција ЕП, усвојена након избора 2023. године, за мене је била много, много оштрија и много гора једноставно зато што је том резолуцијом ЕП позвао да се у Србији спроведе, како они кажу, независна истрага о изборима и да се ми практично одрекнемо дела суверенитета у корист неких странаца који би водили неку истрагу и испитивали наше грађане", навела је Брнабић.
Међу резолуцијама које су за њу биле оштрије Брнабић је издвојила ону у којој се помињало да Србија мора да призна такозвано Косово и да се у том циљу позивају пет чланица ЕУ да без одлагања промене одлуку и признају самопроглашену независност тзв. Косова.
Европски парламент усвојио је данас Резолуцију о Србији у којој се Београд оптужује због наводне репресије и непоштовања грађанских слобода током протеста.
Резолуција, која је усвојена са 457 гласова за, 103 против и 72 уздржана, није правно обавезујућа.
Брнабић се раније данас у Бриселу састала са генералним директором Генералног директората Европске комисије за проширење и источно суседство Гертом Јаном Копманом и са руководстовом Европске народне партије (EPP).