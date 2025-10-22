ПЛЕНКОВИЋ: РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ВЛАСНИШТВА БИ УКИНУЛО САНКЦИЈЕ Ево шта је хрватски премијер рекао НИС-У
ЛОНДОН: Премијер Хрватске Андреј Пленковић изјавио је данас у Лондону да је са премијером Србије Ђуром Мацутом разговарао о енергетској ситуацији у Србији и истакао да се нада да ће се до решење проблема доћи кроз разговор са партнерима и поновио да би санкције НИС-у биле укинуте уколико би дошло до реконструкције власништва у тој компанији.
Планковић је новинарима у Лондону, где је учествовао на Самиту Западног Балкана у оквиру Берлинског процеса, казао да се Хрватска свих ових месеци, од када је почело да се говори о санкцијама НИС-у, залагала за то да не дође до енергетске кризе у Србији.
"Залагали смо се да се тај доток сирове нафте, који ЈАНАФ-ом већ годинама иде према Србији, не угрози. И све време наша је позиција да не желимо да дође до енергетског угрожавања Србије и колико смо могли с наше стране, радили смо са америчким партнерима да се санкције стално одлажу. Сада су оне ступиле на снагу", подсетио је Пленковић.
Kако је рекао, Хрватска не може да настави довод јер би на тај начин довела ЈАНАФ у правне проблеме и у режим санкција.
Пленковић је истакао да се нада да ће се решити питање већинског власништва у НИС-у.
"У случају реструктурисања власништва, тих санкција више не би било и све би функционисало нормално. С друге стране, постоје земље у нашем окружењу које имају и дизел и бензин и плин, а немају рафинерију, као Словенија, на пример, увозе већ готове нафтне деривате, што је за мале или средње земље релативно прихватљиво.